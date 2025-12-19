Четыре тысячи камер видеонаблюдения подключили в Павлодарской области

Камеры видеонаблюдения размещены на 150 перекрестках, 250 линейных участках и 20 участках республиканских дорог в трех городах области. Это, по словам акима, должно повысить уровень безопасности как в населенных пунктах, так и на транспортных магистралях.

Фото: СЦК

— Для улучшения общественной безопасности в 156 социальных объектах установлены 5.567 камер видеонаблюдения, 97% из которых выведены в Оперативный центр департамента полиции, — отметил аким во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

В рамках этой программы применяют аналитическую платформу на алгоритмах AI — искусственного интеллекта.

С 14 ноября система фиксации правонарушений работает в тестовом режиме. В этот период проверяется работа оборудования, устойчивость связи с центром обработки данных, а также корректность распознавания и передачи информации.

Ранее аким региона сообщил, что Павлодарская область по итогам 11 месяцев текущего года получила более 1 трлн тенге инвестиций и заняла второе место в стране по темпам их роста.