Четыре тысячи камер видеонаблюдения подключили в Павлодарской области
В Павлодарской области в рамках проекта «Безопасный город» установили около 4 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщил аким региона Асаин Байханов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Камеры видеонаблюдения размещены на 150 перекрестках, 250 линейных участках и 20 участках республиканских дорог в трех городах области. Это, по словам акима, должно повысить уровень безопасности как в населенных пунктах, так и на транспортных магистралях.
— Для улучшения общественной безопасности в 156 социальных объектах установлены 5.567 камер видеонаблюдения, 97% из которых выведены в Оперативный центр департамента полиции, — отметил аким во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.
В рамках этой программы применяют аналитическую платформу на алгоритмах AI — искусственного интеллекта.
С 14 ноября система фиксации правонарушений работает в тестовом режиме. В этот период проверяется работа оборудования, устойчивость связи с центром обработки данных, а также корректность распознавания и передачи информации.
