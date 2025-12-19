РУ
    13:00, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Четыре тысячи камер видеонаблюдения подключили в Павлодарской области

    В Павлодарской области в рамках проекта «Безопасный город» установили около 4 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщил аким региона Асаин Байханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    видеонаблюдение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Камеры видеонаблюдения размещены на 150 перекрестках, 250 линейных участках и 20 участках республиканских дорог в трех городах области. Это, по словам акима, должно повысить уровень безопасности как в населенных пунктах, так и на транспортных магистралях.

    п
    Фото: СЦК

    — Для улучшения общественной безопасности в 156 социальных объектах установлены 5.567 камер видеонаблюдения, 97% из которых выведены в Оперативный центр департамента полиции, — отметил аким во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    В рамках этой программы применяют аналитическую платформу на алгоритмах AI — искусственного интеллекта.

    С 14 ноября система фиксации правонарушений работает в тестовом режиме. В этот период проверяется работа оборудования, устойчивость связи с центром обработки данных, а также корректность распознавания и передачи информации.

    Ранее аким региона сообщил, что Павлодарская область по итогам 11 месяцев текущего года получила более 1 трлн тенге инвестиций и заняла второе место в стране по темпам их роста. 

    Асаин Байханов Видеонаблюдение Акимат Безопасность Павлодарская область
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
