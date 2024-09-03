Четыре технологических хаба откроются в Казахстане до конца года

Сегодня на базе международного технопарка Astana Hub в разных регионах страны открыто 15 технологических хабов. Еще 4 планируется открыть до конца этого года, сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, выступая на Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, организованная ЭСКАТО ООН, передает корреспондент агентства Kazinform.

Премьер-министр напомнил о заявлении Главы государства в своем Послании народу Казахстана о создании Национального центра искусственного интеллекта в 2025 году в Астане.

— Этот центр станет ключевой площадкой для отбора эффективных решений. Мы будем приветствовать развитие сотрудничества в данной сфере со всеми странами, в том числе государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал Олжас Бектенов.

Он также отметил, что в рамках развития Цифрового шелкового пути Казахстан совместно с соседями реализует проект по прокладке оптоволоконных линий связи по дну Каспийского моря с выходом в страны Персидского залива с дальнейшим расширением транзитного потенциала проекта Запад-Восток. По словам Бектенова, проект позволит сформировать современную инфраструктуру сбора, хранения и обработки данных для развития новых технологий, привлечения крупных Big Tech компаний.

— Вывод казахстанских IТ-решений на мировой рынок является нашей актуальной задачей, ключевую роль в выполнении которой играет международный технопарк Astana Hub. На его базе открыто 15 технологических хабов в разных регионах страны. Еще 4 планируется открыть до конца текущего года, — сообщил О. Бектенов.

Премьер добавил, что на сегодня Astana Hub представлен 1400 резидентами, среди которых 400 иностранных компаний. Всем этим компаниям обеспечен благоприятный инвестиционный климат.

Ранее президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform рассказал, как идет реализация проекта «Один пояс, один путь», и какова роль Казахстана в ней.