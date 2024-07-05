Цифровой Шелковый путь: какова роль Казахстана

Цифровая повестка в мире стала не просто важным фактором развития, но и стратегическим ресурсом каждого государства. В современном мире этот стратегический ресурс превращается в инструмент развития всего государства. Инициатива Цифрового Шелкового пути в рамках проекта «Один пояс, один путь» охватывает огромную территорию многих стран, в том числе и Казахстана, с разным уровнем цифровизации. Как идет реализация этой инициативы, и какова роль нашей страны в ней, рассказал президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Продвижение инициативы Цифрового Шелкового пути требует разного подхода к ее реализации, и при этом именно она помогает и стимулирует развитие в каждой стране.

— Доцент колледжа «Пояс и путь» Пекинского педагогического университета Лю Цянь в своей статье «Пояс и путь» в конце 2023 года отметил очень важный момент в развитии Экономического Шелкового пути: «… в процессе продвижения „Пояса и пути“ постепенно устраняется глобальный цифровой разрыв между странами. Фактор цифрового разрыва в странах Центральной Азии становится основным с точки зрения дальнейшего развития». Об этом факторе знают все, но говорят немногие, — отмечает Шавкат Сабиров.

Китайский институт развития (China Development Institute) из Шеньчженя 20 июня 2024 года провел мероприятие «Как и дальше продвигать региональную цифровизацию и стимулировать экономическое развитие» с целью определить критические точки дальнейшего развития инициативы.

— Конечно, 20-летний опыт Казахстана в построении цифрового сообщества для всего региона является хорошим катализатором для региона и примером перехода к цифровой трансформации для всех остальных стран ЕАЭС. Часто цифровую трансформацию воспринимают как очередной красивый лозунг в процессе построения всеобщего информационного сообщества. Очевидно, что цифровая трансформация требует «что-то» преобразовать в «нечто» новое и более совершенное. Нужно сначала построить, внедрить, долго эксплуатировать и только потом задуматься о трансформации. Нельзя трансформировать то, чего еще не существует, но можно построить сразу современную технологичную информационную систему, не требующую никакой трансформации, — считает спикер.

Преимущество Казахстана как раз в том, что весь долгий путь цифровизации с 2004 года закономерно пришел к трансформации, без которой невозможно идти дальше.

— Другие страны региона в это время рассматривают вопросы и развивают проекты, которые обеспечивают надежный уровень цифровизации государства и общества. Вопрос уже не в стратегических целях и задачах «Пояса и пути», а в адаптации задач, стоящих перед каждой страной региона, под программу Экономического цифрового Шелкового пути с учетом цифрового разрыва между странами, — говорит Шавкат Сабиров.

Он отмечает, что, с одной стороны, инициатива Экономического цифрового Шелкового пути гибко реагирует на внешние вызовы мировой турбулентной среды между странами. Но, с другой стороны, сами участники инициативы должны тоже адаптировать свои цели и задачи под «Пояс и путь».

— Казахстан один из первых включил Цифровой Шелковый путь в перечень основных задач дальнейшего развития страны. Если вспомнить известную китайскую пословицу, то задачи цифровой трансформации для Казахстана — это путь длинною в тысячу шагов. Первые шаги уже сделаны, страна находится на пике цифрового развития, законодательство охватывает практически всю ИКТ-отрасль, — подчеркивает эксперт.

Он считает, что развитие инфраструктуры и современные технологии Казахстана необходимо развивать с учетом проектов Цифрового Шелкового пути. Для всех стран региона Центральной Азии, России и Китая реализация новых казахстанских инфраструктурных проектов становится существенным вкладом в Цифровой Шелковый путь. Казахстан имеет большую сеть трансграничных наземных каналов передачи данных, в запасе - построение подводных оптических кабелей через Каспийское море и Иран с прямым выходом в Персидский залив, а также через Азербайджан прямой наземный канал в Италию.

— Другим направлением сотрудничества может быть появление совместных отраслевых организаций (ассоциаций), аналитических площадок и проектов, направленных на сотрудничество, обмен и взаимные консультации между странами, связанными с инициативой Экономического Шелкового пути. Нельзя забывать, что развитие экономики - это не только «построить три завода и 2 парохода», но тысячи совместных проектов бизнеса и общественности. Государство обеспечивает «русло» развития, отраслевые организации, бизнес и общественность берут, например, координацию межстрановых политик и стандартов, расширение обмена опытом, передачу передовых практик и технологий, стыковку возникающих технологических конфликтов в инфраструктурных проектах. В рамках стран Центральной Азии такие вопросы обсуждаются и рассматриваются постоянно, предстоит расширить такое сотрудничество во всех направлениях в рамках «Пояса и пути», поскольку межгосударственные и межправительственные структуры давно созданы и успешно работают, — высказал свое мнение спикер.

Он также предлагает уделить особое внимание вопросам образования в области 5G, Интернета вещей, искусственного интеллекта, промышленного Интернета и других областей. Для стран Центральной Азии помощь со стороны Китая в этих областях будет неоценимой и своевременной. Построение пространственного информационного коридора «Пояс и путь», по примеру Африки и Пакистана, станет ключевым объектом строительства будущего «Цифрового Шелкового пути» в Центральной Азии.

— С тех пор, как появилась инициатива Экономического Шелкового пути, в странах Центральной Азии сделано очень много. Казахстан, со своей стороны, оказывает всестороннюю поддержку соседним странам по региону в формировании электронной системы государственного управления. Отраслевые ассоциации и бизнес расширяют свое сотрудничество, — отмечает эксперт.

В современных условиях в рамках Цифрового Шелкового пути, по его мнению, следует выделить взаимовыгодный интерес в области цифровой экономики, электронной коммерции и мобильных платежах.

— Для казахстанских пользователей уже решен вопрос мобильных платежей в Китае через один из казахстанских банков, который можно смело переносить на другие страны региона. Успешно работает международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», который стал центром притяжения не только для бизнеса, но и для обычных граждан. Цифровой разрыв в странах региона находится не только на инфраструктурном и технологическом уровнях, но и в различиях в законах, стандартах, правилах и политик регулирования. Этот разрыв существенно снижает и усложняет продвижение инициативы Цифрового Шелкового пути. Следует оценить текущий цифровой разрыв и постоянно его отслеживать для понимания общей картины строительства Цифрового Шелкового пути, — отмечает Шавкат Сабиров.

Также необходимо развивать совместные аналитические проекты и поддерживать организации, направленные на сотрудничество, обмен и взаимные консультации между странами, связанными с инициативой «Пояс и путь». Координация межстрановых политик и стандартов, расширение обменом опытом, передача передовых практик и технологий, устранение конфликтов в инфраструктурных проектах могут стать основными задачами таких совместных общественных проектов.

— Реализация проектов в рамках инициативы Цифрового Шелкового пути в Казахстане должна учитывать особенности развитой инфраструктуры и межстрановых сетевых соединений, перспективы строительства новых коротких путей в Европу и страны Персидского залива. Цифровая трансформация является ключевым фактором дальнейшего этапа развития сразу после цифровизации, — говорит он.

Организация помощи в области образования со стороны Китая в рамках инициативы Цифрового Шелкового пути, по мнению эксперта, поможет сделать качественный рывок в современных технологиях 5G, Интернета вещей, искусственного интеллекта, промышленного Интернета и т. д. С помощью инициативы «Пояса и пути» весь регион Центральной Азии может сделать качественный рывок в различных областях с учетом особенностей каждой страны и цифрового разрыва.