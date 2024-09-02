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    13:07, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Национальный центр искусственного интеллекта откроется в Астане в 2025 году

    Искусственный интеллект в Казахстане
    Фото: Gerd Altmann / Pixabay

    В ходе выступления с Посланием народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства». Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача Правительства. Прошу депутатов Парламента подключиться к данной работе, — сказал Президент.

    Глава государства также заявил о необходимости запустить Национальный центр искусственного интеллекта в следующем году в Астане. Центр будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей.

    Теги:
    Казахстан Касым-Жомарт Токаев Астана Искусственный интеллект ИИ Послание Президента РК-2024 Цифровизация
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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