Национальный центр искусственного интеллекта откроется в Астане в 2025 году

В ходе выступления с Посланием народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства». Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача Правительства. Прошу депутатов Парламента подключиться к данной работе, — сказал Президент.

Глава государства также заявил о необходимости запустить Национальный центр искусственного интеллекта в следующем году в Астане. Центр будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей.