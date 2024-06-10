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    11:31, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Четыре скотомогильника построят в области Абай

    Четыре скотомогильника построят в области Абай
    Фото: акимат области Абай

    В районе Маканшы ведется строительство четырех скотомогильников, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

    В селах Коктерек, Каратал, Карабулак и Карабута района Маканшы ведутся работы по возведению скотомогильников. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «СемСтройПут». На выполнение строительных работ отведено три месяца, и на сегодняшний день уже выполнено более половины запланированного объема.

    Четыре скотомогильника построят в области Абай
    Фото: акимат области Абай

    — Это важное сооружение для нашей деревни. Благодаря ему будут соблюдены все санитарные требования, и туши животных будут сжигаться в специально отведенных местах, — отметила жительница села Карабута Сагыныш Тургынбек.

    Работы планируется завершить в установленные сроки. Ход выполнения проектов находится под контролем местной исполнительной власти.

    Теги:
    Село Регионы Скот Абайская область Строительство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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