Четыре скотомогильника построят в области Абай

В районе Маканшы ведется строительство четырех скотомогильников, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

В селах Коктерек, Каратал, Карабулак и Карабута района Маканшы ведутся работы по возведению скотомогильников. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «СемСтройПут». На выполнение строительных работ отведено три месяца, и на сегодняшний день уже выполнено более половины запланированного объема.

Фото: акимат области Абай

— Это важное сооружение для нашей деревни. Благодаря ему будут соблюдены все санитарные требования, и туши животных будут сжигаться в специально отведенных местах, — отметила жительница села Карабута Сагыныш Тургынбек.

Работы планируется завершить в установленные сроки. Ход выполнения проектов находится под контролем местной исполнительной власти.