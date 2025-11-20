Четыре новых трансформатора запустили на канале Сатпаева

Филиал РГП «Казводхоз» «Канал им. К. Сатпаева» ведет работы по сборке и вводу в эксплуатацию семи новых трансформаторов. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе филиала с начала 2025 года.

В общей сложности, согласно Дорожной карте комплексной реконструкции объекта, до конца 2028 года на Канале им. К. Сатпаева планируется установить 17 новых трансформаторов, а также провести замену 19-ти насосных агрегатов.

До конца 2025 года на канале планируется заменить четыре насосных агрегата. На сегодня начаты работы по монтажу двух насосных агрегатов.

— Реализация поручения Главы государства по модернизации и реконструкции Канала им. К. Сатпаева проходит в соответствии с графиком. Работы на объекте обусловлены ростом спроса на его водные ресурсы. Проект позволит улучшить качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий. Также будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатацию канала, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Ранее сообщалось, что ЕАБР предоставит грант в 5,3 млн долларов на обновление ирригации в Казахстане.