РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:33, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Четыре новых фармзавода построят в Казахстане

    В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране ведется системная работа по увеличению доли отечественного производства в фармацевтической отрасли, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Мемлекет басшысы Жамбыл облысындағы фармацевтикалық кәсіпорындардың қызметімен танысты
    Фото: Акорда

    Правительством одобрено заключение соглашений об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и компаниями ТОО «АлтИНФАРМ», ТОО «МСП-РОМФАРМ», ТОО «Абди Ибрагим Глобал фарм», АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» по локализации фармпроизводств.

    Общий объем инвестиций по утвержденным проектам составляет 173 млрд тенге.

    Соответствующие постановления подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

    Реализация проектов предусматривает локализацию производства 356 наименований лекарственных средств, включая социально значимые препараты. Производственная линейка охватит средства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета, а также иммунобиологические, противовирусные, антианемические, обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты.

    Новые предприятия будут размещены в городе Алматы (два проекта), а также в Туркестанской и Алматинской областях.

    Четыре новых фармзавода построят в Казахстане
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В частности, проект ТОО «АлтИНФАРМ» предусматривает строительство фармацевтического завода в специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматы. Объем инвестиций оценивается в 58,5 млрд тенге. Планируется выпуск 54 лекарственных средств, из них 35 — социально значимые. Производственный портфель включает выпуск иммунобиологических препаратов, а также лекарства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета. Проект предусматривает создание около 60 рабочих мест. Стратегическими партнерами выступают компании Sinopharm, Sinovac и Kangtai Biological Technology.

    По проекту АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика» в Алматы также будет построен фармкомплекс по выпуску активных фармацевтических ингредиентов, лекарственных средств и биопрепаратов в соответствии с международными стандартами GMP. Объем инвестиций — 39,2 млрд тенге. Планируется выпуск 53 лекарственных средств, из них 17 — социально значимые. Проект предусматривает создание не менее 200 рабочих мест. Стратегический партнер — Nobel İlaç.

    В рамках проекта ТОО «Абди Ибрагим Глобал фарм» предусмотрено создание фармацевтического комплекса с многопрофильными производственными линиями в Алматинской области. Объем инвестиций составляет 39 млрд тенге. Намечен выпуск 76 лекарственных средств, включая противовирусные препараты, лекарственные средства для лечения сахарного диабета II типа и антианемические препараты. Проект предполагает создание не менее 150 рабочих мест. Стратегический партнер — Abdi İbrahim.

    Проект ТОО «МСП-РОМФАРМ» предполагает строительство высокотехнологичного фармацевтического завода в специальной экономической зоне TURAN Туркестанской области и на производственных площадках в Алматинской области с общим объемом инвестиций в 36,7 млрд тенге. Планируется выпуск 101 лекарственного средства, включая обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты. Будет создано порядка 265 рабочих мест. Партнерами проекта являются World Medicine и Rompharm.

    Всего в рамках реализации инвестпроектов будет создано порядка 675 новых рабочих мест. Строительство заводов и их ввод в эксплуатацию позволит существенно увеличить долю казахстанского производства лекарственных средств, снизить импортозависимость фармацевтического рынка, укрепить устойчивость лекарственного наполнения и обеспечить население доступными и качественными медикаментами отечественного производства. Это станет одним из важных элементов повышения лекарственной безопасности и устойчивости системы здравоохранения.

    Ранее сообщалось, что биофармацевтический комплекс полного цикла построят в Казахстане.

    Теги:
    Правительство РК Фармацевтика Поручения Президента
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают