Биофармацевтический комплекс полного цикла построят в Казахстане

Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Документом одобрен проект Соглашения об инвестициях между Министерством здравоохранения РК и ТОО «Khan Tengri Biopharma» по строительству в специальной экономической зоне «Алатау» современного производственного комплекса.

Объект планируется оснастить передовыми технологиями для выпуска лекарственных средств. Ключевой целью определено создание мощностей по производству 58 наименований препаратов. Особое внимание уделено запуску полного цикла, включая изготовление активных фармацевтических ингредиентов.

— Производственный портфель комплекса будет включать 27 международных непатентованных наименований, в том числе препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний. Общий объем инвестиций составит более 103 млрд тенге, будет создано более 180 новых постоянных рабочих мест, — говорится в сообщении пресс-службы

Также отмечается, что реализация проекта имеет стратегическое значение для развития фармацевтической отрасли страны и направлено на расширение локального производства, формирование устойчивой производственной базы, а также на поэтапное импортозамещение социально значимых препаратов. Кроме того, часть выпускаемой продукции планируется экспортировать на рынки стран ЕАЭС, СНГ, а также государств Ближнего Востока.