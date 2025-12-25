Четыре новые погранзаставы открыли на таджикско-афганской границе
В ходе посещения министерства обороны президент Таджикистана Эмомали Рахмон в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию 4 пограничные заставы на границе с Афганистаном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По сообщению пресс-службы главы Таджикистана, пограничные заставы были построены впервые на данном высокогорном и труднопроходимом участке государственной границы с Афганистаном. Для их бесперебойной работы создана новая автомобильная дорога протяженностью более 70 километров, а также другая вспомогательная инфраструктура.
В ведомстве добавили, что за последние 2-3 года уже построено 80 новых пограничных застав, оснащенных техникой и оборудованием, а также всеми военными, служебными и бытовыми принадлежностями.
Помимо создания необходимых условий для службы, включая казармы для солдат, столовые, бани, системы отопления, учебно-тренировочные площадки, также построены отдельные жилые дома для офицеров и членов их семей.
Ранее глава Таджикистана поручил усилить охрану границы с Афганистаном.