Четыре новые погранзаставы открыли на таджикско-афганской границе

По сообщению пресс-службы главы Таджикистана, пограничные заставы были построены впервые на данном высокогорном и труднопроходимом участке государственной границы с Афганистаном. Для их бесперебойной работы создана новая автомобильная дорога протяженностью более 70 километров, а также другая вспомогательная инфраструктура.

В ведомстве добавили, что за последние 2-3 года уже построено 80 новых пограничных застав, оснащенных техникой и оборудованием, а также всеми военными, служебными и бытовыми принадлежностями.

Помимо создания необходимых условий для службы, включая казармы для солдат, столовые, бани, системы отопления, учебно-тренировочные площадки, также построены отдельные жилые дома для офицеров и членов их семей.

Ранее глава Таджикистана поручил усилить охрану границы с Афганистаном.