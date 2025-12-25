РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Четыре новые погранзаставы открыли на таджикско-афганской границе

    В ходе посещения министерства обороны президент Таджикистана Эмомали Рахмон в дистанционном режиме ввел в эксплуатацию 4 пограничные заставы на границе с Афганистаном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Четыре новые погранзаставы открыли на таджико-афганской границе
    Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

    По сообщению пресс-службы главы Таджикистана, пограничные заставы были построены впервые на данном высокогорном и труднопроходимом участке государственной границы с Афганистаном. Для их бесперебойной работы создана новая автомобильная дорога протяженностью более 70 километров, а также другая вспомогательная инфраструктура.

    В ведомстве добавили, что за последние 2-3 года уже построено 80 новых пограничных застав, оснащенных техникой и оборудованием, а также всеми военными, служебными и бытовыми принадлежностями.

    Помимо создания необходимых условий для службы, включая казармы для солдат, столовые, бани, системы отопления, учебно-тренировочные площадки, также построены отдельные жилые дома для офицеров и членов их семей.

    Ранее глава Таджикистана поручил усилить охрану границы с Афганистаном. 

    Теги:
    Таджикистан Афганистан Граница Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают