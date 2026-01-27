Четыре ледовые переправы запустили в Павлодарской области

На реке Иртыш официально открыты лишь четыре ледовые переправы. Остальные переправы остаются закрытыми в связи с недостаточной толщиной льда, а также из-за отсутствия необходимых разрешительных документов.

— На сегодняшний день ледовые переправы вблизи сел Ямышево Аккулинского района, а также Теренколь, Песчаное и Береговое Теренкольского района полностью оборудованы и функционируют в штатном режиме. Закрыта ледовая дорога в районе села Жанакала Павлодарского района. В Майском районе в ближайшие дни планируется открытие одной ледовой переправы. Остальные переправы будут открываться в зависимости от погодных условий, толщины льда и потребностей сельского населения, — сообщил корреспонденту агентства Kazinform офицер управления гражданской обороны регионального департамента по ЧС Темирлан Жапалбай.

Согласно приказу Министерства внутренних дел РК от 19 января 2015 года № 34, движение автотранспортных средств по льду разрешается при толщине льда более 25 сантиметров, а передвижение пешеходов — при толщине льда свыше 10 сантиметров.

Фото: ДЧС Павлодарской области

При этом в документе особо отмечено, что на спусках к ледовым переправам с обеих сторон должны быть установлены защитные ограждения, а также размещены специальные зимние спасательные средства, включая крюки, лестницы, спасательные круги и бревна.

Кроме того, на въездах на переправы устанавливаются информационные щиты, на которых указываются наименование переправы, режим ее работы, а также сведения о лицах, ответственных за ее обустройство и содержание. Толщина льда на участках переправ должна измеряться не менее 2 раз в сутки.

По информации Павлодарского филиала РГП «Казгидромет», на гидрологических постах реки Иртыш толщина льда в настоящее время составляет от 40 до 58 сантиметров. Специалисты отмечают, что данный показатель соответствует уровню прошлого года.

В свою очередь представители бассейновой инспекции «Иртыш» Комитета по водным ресурсам Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан сообщили, что установленная суточная норма сброса воды в реку соблюдается в полном объеме.

Фото: ДЧС Павлодарской области

По словам специалистов, сброс воды в реку Иртыш из водохранилищ Восточно-Казахстанской и Абайской областей продолжается и в зимний период. Для Павлодарской области, расположенной в нижнем течении реки, это имеет особое значение.

— Из Шульбинского водохранилища в среднем осуществляется сброс около 650 кубических метров воды в секунду, что соответствует установленной норме. При этом сезонная норма сброса воды из Бухтарминского водохранилища составляет 500 кубических метров в секунду, однако в настоящее время данный показатель увеличен до 650 кубических метров. Это связано с необходимостью поддержания уровня воды в Шульбинском водохранилище. Существенное влияние на резкое увеличение или уменьшение объема воды в реке оказывает именно Шульбинское водохранилище. Уровень воды в нем поддерживается на отметке около 239-240 метров над уровнем Балтийского моря, что считается безопасным. Повышение уровня до 241-242 метров расценивается как опасное. На сегодняшний день все показатели находятся в пределах нормы, увеличение уровня воды в реке Иртыш не ожидается, угрозы для ледовых переправ отсутствуют, — сообщил заместитель руководителя бассейновой инспекции «Иртыш» Елеусиз Камбаров.

Напомним, в декабре прошлого года мы сообщали, что из-за крайне тонкого ледяного покрова на реке Иртыш ледовые переправы в регионе не открывались.