Когда откроются зимние ледовые переправы на Иртыше

Как сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям, на участке Иртыша в Павлодарской области ледовые переправы пока не открыты. В зимний период ледовые дороги, по которым доставляют корм и дрова в прибрежные населенные пункты, обычно функционируют сразу в шести районах. Расстояние между районами сокращается, а интенсивность движения людей и транспорта увеличивается.

— В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан № 34 от 19 января 2015 года, если толщина льда превышает 25 сантиметров, разрешается движение автомобилей, а при толщине более 10 сантиметров допускается передвижение пешеходов. По нашим данным, на сегодняшний день ледяной покров во всех местах еще не достиг установленной нормативной толщины. В связи с постепенным снижением температуры воздуха и продолжением процесса замерзания водоемов в регионе планируется поэтапное открытие ледовых переправ. Департамент совместно с местными исполнительными органами определит места для организации и открытия переправ. Пока сделать это невозможно, — сообщили корреспонденту Kazinform в департаменте.

В зимний период 2024–2025 годов на территории Павлодарской области функционировало 13 ледовых переправ. Из них восемь предназначены для движения автомобилей, остальные — для пешеходов и грузового транспорта. В частности, в Майском районе было открыто две переправы, в Аккулинском — одна, в Теренкольском — четыре, в Иртышском — одна, в Железинском — четыре, в Павлодарском районе — одна переправа.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Каждое открытие ледовой переправы осуществляется исключительно после того, как уполномоченные органы измерят толщину льда, проведут проверку и выдадут соответствующее разрешение. До официального открытия выход на лед в этих местах строго запрещен.

В специальном приказе, утвержденном министерством, указано, что на местах схода с переправ с обеих сторон должны быть установлены ограждения, а также размещено специальное зимнее оборудование: крюки, лестницы, спасательные круги и бревна. Кроме того, на входах на переправы должны быть установлены информационные щиты с названием переправы, временем работы и контактными данными лиц, ответственных за ее строительство и обслуживание. Таким образом, если все требования не будут выполнены, ледовые переправы открываться не будут. За организацию и соблюдение этих мер отвечают местные исполнительные органы.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Спасательные службы предупреждают жителей, что срок открытия ледовых переправ напрямую зависит от погодных условий и скорости формирования льда. В Павлодарском Прииртышье в декабре сильных морозов практически не было. Если январь окажется морозным, лед на Иртыше утолщится, и появится возможность безопасного передвижения пассажиров по переправам.

В 2024 году мы уже сообщали, что ледовые переправы в Павлодарской области открылись в январе.

Однако известно, что прошлой зимой из пяти открытых ледовых переправ в Павлодарской области не были должным образом оборудованы спасательными средствами.