    17:42, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Когда откроются зимние ледовые переправы на Иртыше

    По словам специалистов, в настоящее время ледяной покров на реке Иртыш крайне тонкий и не достиг установленных нормативов. Для того чтобы по льду могли безопасно передвигаться автомобили, толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ертіс бойындағы мұз өткелдері қашан ашылады
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Как сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям, на участке Иртыша в Павлодарской области ледовые переправы пока не открыты. В зимний период ледовые дороги, по которым доставляют корм и дрова в прибрежные населенные пункты, обычно функционируют сразу в шести районах. Расстояние между районами сокращается, а интенсивность движения людей и транспорта увеличивается.

    — В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан № 34 от 19 января 2015 года, если толщина льда превышает 25 сантиметров, разрешается движение автомобилей, а при толщине более 10 сантиметров допускается передвижение пешеходов. По нашим данным, на сегодняшний день ледяной покров во всех местах еще не достиг установленной нормативной толщины. В связи с постепенным снижением температуры воздуха и продолжением процесса замерзания водоемов в регионе планируется поэтапное открытие ледовых переправ. Департамент совместно с местными исполнительными органами определит места для организации и открытия переправ. Пока сделать это невозможно, — сообщили корреспонденту Kazinform в департаменте.

    В зимний период 2024–2025 годов на территории Павлодарской области функционировало 13 ледовых переправ. Из них восемь предназначены для движения автомобилей, остальные — для пешеходов и грузового транспорта. В частности, в Майском районе было открыто две переправы, в Аккулинском — одна, в Теренкольском — четыре, в Иртышском — одна, в Железинском — четыре, в Павлодарском районе — одна переправа.

    Когда откроются зимние ледовые переправы на Иртыше
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Каждое открытие ледовой переправы осуществляется исключительно после того, как уполномоченные органы измерят толщину льда, проведут проверку и выдадут соответствующее разрешение. До официального открытия выход на лед в этих местах строго запрещен.

    В специальном приказе, утвержденном министерством, указано, что на местах схода с переправ с обеих сторон должны быть установлены ограждения, а также размещено специальное зимнее оборудование: крюки, лестницы, спасательные круги и бревна. Кроме того, на входах на переправы должны быть установлены информационные щиты с названием переправы, временем работы и контактными данными лиц, ответственных за ее строительство и обслуживание. Таким образом, если все требования не будут выполнены, ледовые переправы открываться не будут. За организацию и соблюдение этих мер отвечают местные исполнительные органы.

    Когда откроются зимние ледовые переправы на Иртыше
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Спасательные службы предупреждают жителей, что срок открытия ледовых переправ напрямую зависит от погодных условий и скорости формирования льда. В Павлодарском Прииртышье в декабре сильных морозов практически не было. Если январь окажется морозным, лед на Иртыше утолщится, и появится возможность безопасного передвижения пассажиров по переправам.

    В 2024 году мы уже сообщали, что ледовые переправы в Павлодарской области открылись в январе.

    Однако известно, что прошлой зимой из пяти открытых ледовых переправ в Павлодарской области не были должным образом оборудованы спасательными средствами.

    Регионы Казахстана Иртыш Безопасность Павлодарская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
