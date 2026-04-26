Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Бразилии

По итогам 1/2 финала три казахстанских боксера вышли в финал и поборются за золотые медали.

В весовой категории до 60 кг Виктория Графеева встретилась с представительницей Польши Анетой Рыгельской и одержала уверенную победу со счетом 5:0.

Аида Абикеева в категории до 65 кг провела бой против бельгийки Ошин Дериу, забрав его со счетом 4:1.

Султанбек Айбарулы в весе до 85 кг оказался сильнее немца Валерия Вальтера - 5:0.

Отметим, что в категории свыше 80 кг Валерия Аксенова по итогам жеребьевки напрямую вышла в финал, так как в этом дивизионе заявлены только две участницы.

Также три представителя нашей сборной завершили турнир с бронзовыми медалями.

Алуа Балкибекова (до 51 кг) в 1/2 финала уступила китаянке Лю Чуань со счетом 2:3.

В весе до 80 кг Жибек Жараскызы проиграла польской спортсменке Эмилии Котерской - 0:5.

Диас Молжигитов (до 80 кг) снялся с турнира в полуфинале из-за травмы.

Ниже представлены соперники казахстанских боксеров в финале.

До 60 кг: Виктория Графеева - Ребекка Сантос (Бразилия)

До 65 кг: Аида Абикеева - Навбахор Хамидова (Узбекистан)

Свыше 80 кг: Валерия Аксенова - Жофия Сира (Венгрия)

До 85 кг: Султанбек Айбарулы - Кауе Белини (Бразилия)