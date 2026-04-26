РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:33, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Бразилии

    В бразильском городе Фос-ду-Игуасу завершились полуфинальные поединки этапа Кубка мира по боксу, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Четыре казахстанских боксера вышли в финал турнира в Бразилии
    Фото: НОК РК

    По итогам 1/2 финала три казахстанских боксера вышли в финал и поборются за золотые медали.

    В весовой категории до 60 кг Виктория Графеева встретилась с представительницей Польши Анетой Рыгельской и одержала уверенную победу со счетом 5:0.

    Аида Абикеева в категории до 65 кг провела бой против бельгийки Ошин Дериу, забрав его со счетом 4:1.

    Султанбек Айбарулы в весе до 85 кг оказался сильнее немца Валерия Вальтера - 5:0.

    Отметим, что в категории свыше 80 кг Валерия Аксенова по итогам жеребьевки напрямую вышла в финал, так как в этом дивизионе заявлены только две участницы.

    Также три представителя нашей сборной завершили турнир с бронзовыми медалями.

    Алуа Балкибекова (до 51 кг) в 1/2 финала уступила китаянке Лю Чуань со счетом 2:3.

    В весе до 80 кг Жибек Жараскызы проиграла польской спортсменке Эмилии Котерской - 0:5.

    Диас Молжигитов (до 80 кг) снялся с турнира в полуфинале из-за травмы.

    Ниже представлены соперники казахстанских боксеров в финале.

    До 60 кг: Виктория Графеева - Ребекка Сантос (Бразилия)
    До 65 кг: Аида Абикеева - Навбахор Хамидова (Узбекистан)
    Свыше 80 кг: Валерия Аксенова - Жофия Сира (Венгрия)
    До 85 кг: Султанбек Айбарулы - Кауе Белини (Бразилия)

    Теги:
    Спорт Бокс НОК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
