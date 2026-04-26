Казахстанская боксерша сразится за золото в Бразилии
Виктория Графеева провела полуфинальный поединок на первом этапе Кубка мира под эгидой World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинале весовой категории до 60 кг соперницей Графеевой стала представительница Польши Анета Рыгельска. По итогам боя казахстанка одержала победу единогласным решением судей.
Таким образом, Виктория Графеева стала финалисткой турнира и сразится за «золото», а Анета Рыгельска завершила выступление на Кубке мира в статусе бронзовой призерки.
Отмечается, что Рыгельска является серебряной призеркой чемпионата мира-2025 (World Boxing) и чемпионата Европы-2019.
Ранее сообщалось, что две чемпионки мира по боксу из Казахстана сенсационно проиграли в Бразилии.