Казахстанская боксерша сразится за золото в Бразилии

В полуфинале весовой категории до 60 кг соперницей Графеевой стала представительница Польши Анета Рыгельска. По итогам боя казахстанка одержала победу единогласным решением судей.

Таким образом, Виктория Графеева стала финалисткой турнира и сразится за «золото», а Анета Рыгельска завершила выступление на Кубке мира в статусе бронзовой призерки.

Отмечается, что Рыгельска является серебряной призеркой чемпионата мира-2025 (World Boxing) и чемпионата Европы-2019.

