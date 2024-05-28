Четыре человека стали жертвами наводнений в Армении

Число жертв наводнений в результате разлива рек в двух областях Армении достигло 4 человек. Спасители продолжают поиски пропавших без вести. По данным МВД РА, спасателями из различных населенных пунктов двух областей эвакуированы и спасены 429 человек, оказавшихся в зоне разлива рек. Об этом передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Некоторое время назад было обнаружено тело одного из пропавших без вести. Можем сказать, что имеем 4 жертвы в результате бедствия, - сообщил местным СМИ руководитель оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

По его словам, в подвергшихся наводнению областях разрушены 17 мостов, в том числе 5-6 крупных. В результате разрушения мостов прервалась или затруднилась связь между некоторыми общинами, более 5 тысяч человек остаются изолированными в селах, 9 населенных пунктов остаются отрезанными от основных дорог. Около 3,5 тыс. жителей двух областей остаются без электричества. В ряде населенных пунктов полностью или частично нарушено газоснабжение, разрушены линии электропередач, водопроводы и другая инфраструктура.

- Большой ущерб нанесен и железной дороге. Серьезно повреждены различные участки протяженностью около 2,5 км. Для восстановления железнодорожного сообщения потребуется достаточно времени. Серьезный урон нанесен и дороге М6, примерно на 8-9 участках трасса полностью или частично разрушена. Серьезные повреждения причинены пяти участкам межгосударственной дороги М4, но вчерашняя работа позволила сохранить дорогу проходимой, хотя она и повреждена, - заявил Гнел Саносян.

Фото: МВД Армении

По словам Гнела Саносяна, ведутся работы по поэтапному восстановлению электро-, газо- и водоснабжения. Также ведутся работы по организации альтернативных путей сообщения между населенными пунктами для перевозки граждан и доставки продовольствия.

По данным МВД Армении, из различных населенных пунктов Лорийской и Тавушской областей эвакуированы и спасены 429 человек. Поисково-спасательные работы в зоне подтопления продолжаются.

Ранее сообщалось, что обильные осадки в ночь с 25 на 26 мая привели к разливу рек в двух областях Армении. В результате оказались подтопленными населенные пункты и дороги республиканского и межгосударственного значения, прервано жд-сообщение Ереван-Тбилиси-Ереван. Решением премьер-министра сформирован оперативный штаб по ликвидации чрезвычайно ситуации.