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    16:52, 26 Май 2024 | GMT +6

    Населенные пункты и дороги затопило в двух областях Армении

    Населенные пункты и дороги затопило в двух областях Армении
    Фото: МВД Армении

    Обильные осадки в ночь с 25 на 26 мая привели к разливу рек в двух областях Армении. В результате подтоплены населенные пункты и дороги республиканского и межгосударственного значения, прервано жд-сообщение Ереван-Тбилиси-Ереван. Решением премьер-министра сформирован оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Об этом передает собственный корреспондент Kazinform.

    Населенные пункты и дороги затопило в двух областях Армении

    — В целях ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной обильными дождями в Лорийском и Тавушском марзах (прим. областях), Ереване, а также разливом рек Дебед, Агстев и Ташир, по решению премьер-министра Никола Пашиняна был сформирован оперативный штаб под руководством министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, — сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

    Министерство территориального управления и инфраструктур Армении сообщает о закрытии для движения в обоих направлениях межгосударственной трассы М-6. По сообщениям местных СМИ, ряд населенных пунктов с утра оказались полностью парализованы в результате подтопления.

    Населенные пункты и дороги затопило в двух областях Армении

    По предварительным данным МВД Армении, из зоны бедствия были эвакуированы 232 человека, более трехсот спасателей привлечены к работе в местах происшествий.

    ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» сообщила об отмене международного железнодорожного сообщения Ереван-Тбилиси-Ереван с 26 мая в связи с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, вызванной сходом сели и неблагоприятными погодными условиями на участке маршрута.

    По сообщению пресс-службы правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян с утра 26 мая направился в зону бедствия.

    Теги:
    Дороги Армения Наводнение Режим ЧС Видео
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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