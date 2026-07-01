Четыре человека погибли при пожарах в Жамбылской области с начала года

Общее число пожаров в Жамбылской области заметно сократилось, однако количество погибших оказалось выше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наиболее значительные изменения спасатели отмечают на природных территориях. С начала года в регионе произошло 15 лесных пожаров — более чем в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 31 возгорание. Число степных пожаров также снизилось — с пяти до одного случая.

Положительная динамика наблюдается и в общей статистике. С начала года в области зарегистрировано 310 пожаров против 464 за аналогичный период 2025 года. Таким образом, количество возгораний сократилось почти на треть.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Одновременно уменьшился и материальный ущерб. По данным спасателей, огонь нанес убытки на сумму около 40 млн тенге, тогда как годом ранее этот показатель составлял 63 млн тенге. Сократилось и число пострадавших — с пяти до двух человек.

Вместе с тем статистика по погибшим ухудшилась. С начала года жертвами пожаров стали четыре человека — на одного больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: ДЧС Жамбылской области

С наступлением пожароопасного сезона в регионе сформировали 16 мобильных групп, в состав которых вошли 82 сотрудника профильных служб. Они патрулируют лесные и степные территории, проверяют места отдыха жителей и выявляют нарушения правил пожарной безопасности.

Всего мобильные группы провели 346 рейдов. По итогам проверок к административной ответственности привлекли 305 человек, а общая сумма наложенных штрафов составила 2,4 млн тенге.

Спасатели напоминают, что в жаркую и сухую погоду даже небольшой источник огня может стать причиной крупного пожара. Жителей призывают не разводить костры в лесах и степях, не сжигать сухую траву и мусор, а также не оставлять непотушенные спички и окурки.

Ранее сообщалось, что аномальная жара привела к росту числа лесных пожаров в Казахстане.