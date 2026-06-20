Четыре автобусных маршрута временно изменят схемы движения в Алматы

В Алматы с 20 июня в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на ряде участков временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в транспортном холдинге, из-за ремонта на улице Токтабаева до завершения работ будут скорректированы маршруты № 59, № 63 и № 119.

Маршруты № 59 и № 63 в южном направлении будут следовать по улицам Алтынсарина — Шаляпина — Берегового — Жандосова — Сулейменова с дальнейшим выходом на привычную схему движения. В обратном направлении автобусы будут курсировать по улицам Сулейменова — Жандосова — Берегового — Шаляпина — Алтынсарина и далее по маршруту.

Маршрут № 119 в южном направлении пройдет по улицам Шаляпина — Берегового — Жандосова — Сулейменова, а в обратном направлении — по улицам Сулейменова — Жандосова — Берегового — Шаляпина с последующим возвращением на основную схему движения.

Кроме того, в связи с дорожными работами на участке правого поворота с улицы Жаужурек на улицу БАК при движении в южном направлении через поселок Боралдай временно изменится схема движения маршрута № 218.

В северном направлении автобусы будут следовать по Бурундайскому шоссе, улицам Ашикеева, Жаужурек, Азербаева и Сейдалиева, после чего продолжат движение по основному маршруту. В обратном направлении схема будет проходить по улицам Сейдалиева, Азербаева, Жаужурек, Ашикеева и далее по Бурундайскому шоссе.

Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.

Отметим, что с 17 июня в городе также были введены временные изменения в схемы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов.