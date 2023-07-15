Чешка Маркета Вондроушова выиграла Уимблдон-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (42-е место в рейтинге WTA) сенсационно обыграла туниску Онс Жабер (6-е место) в финале Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Вондроушова победила Жабер в двух сетах — 6:4, 6:4.

Таким образом, Маркета Вондроушова впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». Ранее на Уимблдоне-2023 она также победила Пейтон Стернс (59-е место) — 6:2, 7:5, Веронику Кудерметову (12-е место) — 6:3, 6:3, Донну Векич (21-е место) — 6:1, 7:5, Марию Боузкову (33-е место) — 2:6, 6:4, 6:3, Джессику Пегулу (4-е место) — 6:2, 2:6, 6:4 и Элину Свитолину (76-е место) — 6:3, 6:3.

Что касается Онс Жабер, то она во второй раз подряд проиграла финал Уимблдона: в прошлом году она уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (3-е место) — 6:3, 2:6, 2:6. В этом же году на Уимблдоне Жабер смогла взять реванш, выиграв в четвертьфинале — 6:7, 6:4, 6:1.