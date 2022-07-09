9 Июля 2022 20:59

Историческим успехом Казахстана завершился финал Рыбакиной на Уимблдоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в финале Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

По ходу игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал победу представитель Казахстана.

Напомним, Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменку, после ее блистательного выхода в финал Уимблдона.

Фото: Reuters



