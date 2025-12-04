Червей в вафлях обнаружили в столовой одной из школ Костаная

Кадры с испорченными продуктами появились в местных СМИ. Как уточнили в городском отделе образования, 3 декабря 2025 года бракеражная комиссия школы имени А. Бокейхана действительно зафиксировала наличие червей в вафлях, предназначенных для детей мини-центра. Нарушение было выявлено до подачи продукта детям, что позволило оперативно предотвратить любые риски для их здоровья.

Комиссия, в состав которой входят представители родительской общественности, медицинский работник и сотрудники школы, незамедлительно приняла все предусмотренные меры. Вся партия продукции была полностью изъята из оборота, а акт проверки и образцы направлены в СЭС для проведения официальной экспертизы.

Школа инициировала подготовку иска о расторжении договора с поставщиком, ответственным за организацию питания.

В департаменте санэпидконтроля заявили, что поставщиком услуг питания является предприниматель с наличием разрешительного документа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

«По данному факту, на основании поступивших жалоб, Управлением санитарно-эпидемиологического контроля города Костанай будет проведена внеплановая проверка поставщика услуг питания», — говорится в комментарии.

Ранее из-за насекомых в тарелкн, родители одной из школ Петропавловска объявили бойкот столовой.