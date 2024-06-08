РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:49, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Черный дым встревожил алматинцев: загорелся контейнер

    пожар, ДЧС, Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

    В Алматы произошло возгорание пеноплекса в контейнере, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях появились кадры с места пожара. Горожане сняли на видео густой столб черного дыма.

    По данным ДЧС, 8 июня произошло горение пеноплекса в 40-тонном контейнере по улице Момышулы, 11/1 на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 12:09 и ликвидирован в 12:12.

    На месте задействовано 16 человек личного состава ДЧС и три единицы техники.

    пожар, ДЧС, Алматы
    Фото: ДЧС Алматы

     

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!