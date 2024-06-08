Черный дым встревожил алматинцев: загорелся контейнер

В Алматы произошло возгорание пеноплекса в контейнере, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появились кадры с места пожара. Горожане сняли на видео густой столб черного дыма.

По данным ДЧС, 8 июня произошло горение пеноплекса в 40-тонном контейнере по улице Момышулы, 11/1 на площади 20 квадратных метров. Пожар локализован в 12:09 и ликвидирован в 12:12.

На месте задействовано 16 человек личного состава ДЧС и три единицы техники.