Черный дым над Павлодаром вызвал вопросы у жителей — что ответили на ТЭЦ-2

Жители Павлодара из разных микрорайонов два дня наблюдали черный дым со стороны северной промзоны. В «Павлодарэнерго» объяснили, с чем это связано, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кадры с места появились в Instagram, на них видно, что черный дым идет со стороны северной промышленной зоны Павлодара. В ДЧС региона ответили, что к ним вызов не поступал, позже стало известно, что источник находится на местной ТЭЦ-2. Здесь минувшие два дня из трубы шел дым, вызванный горением мазута.

— На Павлодарской ТЭЦ-2 производилась растопка резервного котлоагрегата. Растопка котлоагрегатов выполняется мазутом согласно утвержденному технологическому регламенту, что временно изменяет окраску уходящего дыма из дымовой трубы. На следующий день по команде регионального диспетчерского центра энергосистемы для увеличения генерации электрической энергии на станции осуществлялась растопка дополнительного резервного котлоагрегата. Растопку котлоагрегата проводили по аналогичной технологии, — сообщили в АО «Павлодарэнерго».

В компании ответили, что в нормативных документах предприятия учтены выбросы загрязняющих веществ от растопок и подсветок котлоагрегатов мазутом. Объем образующихся при этом загрязняющих веществ входит в общую экологическую отчетность предприятия.

Ситуацию также прокомментировали в департаменте экологии Павлодарской области, отметив, что также обратили внимание на нее после публикаций в соцсетях.

— По данному факту департамент экологии осуществил выезд для проведения лабораторных исследований санитарно-защитной зоны данной ТЭЦ-2. Результаты будут известны в ближайшие дни, — ответил заместитель руководителя департамента экологии Павлодарской области Асет Сыздыков.

Экологи произвели замеры вблизи ТЭЦ-2 на пыль, оксид азота и оксид углерода. Результаты исследований обещают озвучить позднее.

Напомним, ранее на Павлодарской ТЭЦ-2 во время пусковых операций произошла разгерметизация трубопровода.