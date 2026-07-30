На Павлодарской ТЭЦ-2 во время пусковых операций произошла разгерметизация трубопровода

Во время пусковых операций на Павлодарской ТЭЦ-2 произошла разгерметизация трубопровода, сопровождавшаяся громким звуком. После инцидента двое работников были обследованы медиками, передает корреспондент агентства Kazinform.

На Павлодарской ТЭЦ-2 во время пусковых операций на котлоагрегате № 5 произошла разгерметизация трубопровода. Как сообщили на предприятии, инцидент сопровождался кратковременным акустическим эффектом — громким звуком.

В это же время на котлоагрегате № 4 подрядная организация проводила капитальный ремонт. После происшествия один из работников подрядной организации пожаловался на оглушение, второй — на боль в области голеностопного сустава, возникшую при покидании рабочего места.

Оба сотрудника прошли медицинское обследование в лечебном учреждении, после чего были отпущены домой.

На предприятии подчеркнули, что работа оборудования станции находится под контролем.

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