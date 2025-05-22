Черный дым и едкий запах окутали Шымкент после крупного пожара
Пламя охватило территорию площадью 1200 квадратных метров, передает корреспондент агентства Kazinform.
На открытой территории одного из ТОО, занимающегося утилизацией техники, загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий.
Воздух наполнился густым дымом, видимость значительно снизилась. Жители близлежащих районов жаловались на резкий запах и раздражение дыхательных путей.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.
— Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был локализован и ликвидирован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в ДЧС Шымкента.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что жители Атбасара, расположенного вблизи полигона ТБО, уже почти месяц страдают от запаха гари и едкого дыма.