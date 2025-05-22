Черный дым и едкий запах окутали Шымкент после крупного пожара

На открытой территории одного из ТОО, занимающегося утилизацией техники, загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий.

Воздух наполнился густым дымом, видимость значительно снизилась. Жители близлежащих районов жаловались на резкий запах и раздражение дыхательных путей.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был локализован и ликвидирован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жители Атбасара, расположенного вблизи полигона ТБО, уже почти месяц страдают от запаха гари и едкого дыма.