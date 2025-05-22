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    01:59, 22 Май 2025 | GMT +5

    Черный дым и едкий запах окутали Шымкент после крупного пожара

    Пламя охватило территорию площадью 1200 квадратных метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Черный дым и едкий запах окутали Шымкент в результате крупного пожара
    Фото: ДЧС

    На открытой территории одного из ТОО, занимающегося утилизацией техники, загорелись складированные отходы из пластика и резинотехнических изделий.

    Воздух наполнился густым дымом, видимость значительно снизилась. Жители близлежащих районов жаловались на резкий запах и раздражение дыхательных путей.

    На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

    — Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар был локализован и ликвидирован на площади 1200 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в ДЧС Шымкента.

    Причины возгорания устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что жители Атбасара, расположенного вблизи полигона ТБО, уже почти месяц страдают от запаха гари и едкого дыма.

    Теги:
    ДЧС Пожар Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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