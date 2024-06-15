Через личную трагедию - к донорству: история жителя СКО

Житель Северо-Казахстанской области Абзал Уразамбетов сдает кровь на протяжении нескольких лет. Он уверен, что таким образом помогает спасать чьи-то жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

Абзалу Уразамбетову 42 года, он сотрудник управления контроля департамента по делам государственной службы. Донором крови стал в 2020-м году. В нынешнем — донором костного мозга.

— У меня вторая положительная группа крови. Стать донором сподвигла личная жизненная ситуация. Тяжело заболел и скончался отец. С тех пор появилась мысль о том, что я не смог помочь ему, но должен помочь хотя бы кому-нибудь. Кровь сдаю четыре раза в год. В январе этого года стал донором костного мозга. В Астане меня внесли в базу данных. Сдал анализы необходимые. Работа работой, у нас должно быть время и на помощь другим людям. С моей стороны донорство — это осмысленный и осознанный шаг. Да, я пришел к этому только в сорока годам, через личную боль и трагедию, но для меня важно, что я сейчас помогаю людям, — рассказал донор.

Два года назад в области случилась трагедия с маленькой девочкой, которая попала под газонокосилку. А.Уразамбетов не смог остаться в стороне и сразу сдал кровь для ребенка, как только узнал о несчастье.