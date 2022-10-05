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    15:29, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    Попавшую под газонокосилку девочку выписали из больницы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области трехлетняя девочка, попавшая под газонокосилку в начале сентября, идет на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Три недели назад маленькая Снежана получила серьезные травмы брюшной полости. Газонокосилка буквально располосовала внутренние органы ребенка.

    «Североказахстанские доктора провели сложнейшую операцию и спасли Снежану. Сегодня малышка приехала из Национального центра материнства и детства на консультацию в многопрофильную детскую областную больницу. В Астане Снежана повторному оперативному вмешательству не подвергалась, находилась под наблюдением. Заведующий хирургическим отделением Геннадий Беляев после приема отметил, что девочка восстанавливается, идет на поправку. После приема она с семьей отправится домой набираться сил. Семья выражает огромную благодарность оперировавшему хирургу Олегу Новицкому», - проинформировали в пресс-службе управления.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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