Попавшую под газонокосилку девочку выписали из больницы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области трехлетняя девочка, попавшая под газонокосилку в начале сентября, идет на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Три недели назад маленькая Снежана получила серьезные травмы брюшной полости. Газонокосилка буквально располосовала внутренние органы ребенка.

«Североказахстанские доктора провели сложнейшую операцию и спасли Снежану. Сегодня малышка приехала из Национального центра материнства и детства на консультацию в многопрофильную детскую областную больницу. В Астане Снежана повторному оперативному вмешательству не подвергалась, находилась под наблюдением. Заведующий хирургическим отделением Геннадий Беляев после приема отметил, что девочка восстанавливается, идет на поправку. После приема она с семьей отправится домой набираться сил. Семья выражает огромную благодарность оперировавшему хирургу Олегу Новицкому», - проинформировали в пресс-службе управления.