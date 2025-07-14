Через 5 лет каждый пятый товар в Казахстане будет покупаться онлайн — Минторговли

В рамках международного Саммита «Доступ к логистике и бизнесу через электронную коммерцию», проходящего в Исламской Республике Пакистан директор департамента электронной и биржевой торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Галия-Бану Мейрбаева представила презентацию, отражающую ключевые результаты, достигнутые в сфере цифровой торговли, а также проинформировала о текущей работе и перспективных планах.

Казахстанская сторона отметила, что развитие цифровой торговли является стратегическим приоритетом, направленным на модернизацию экономики, расширение экспортного потенциала и усиление региональной интеграции. Было подчеркнуто, что внедрение цифровых решений, включая искусственный интеллект и виртуальные ассистенты, позволяет существенно повысить эффективность внешнеторговых операций и улучшить качество клиентского сервиса.

Казахстан продемонстрировал значительный рост в секторе e-commerce: за последние пять лет объёмы электронной торговли увеличились в семь раз, достигнув более 3,2 трлн тенге, что составляет 14,1% от всего объёма розничной торговли.

— Потенциал для дальнейшего роста огромен: у нас высокая цифровая доступность, развитая финтех-инфраструктура и более 8 миллионов активных пользователей — преимущественно молодёжи. Ставим перед собой амбициозную цель, чтобы через 5 лет каждая пятая покупка была совершена онлайн. Для этого в марте текущего года был утверждён План по развитию электронной торговли. Среди приоритетов — совершенствование законодательства, запуск образовательных инициатив для населения, внедрение финансовых мер поддержки для предпринимателей и развитие современной логистической инфраструктуры, — отметила Галия-Бану Мейрбаева.

Отдельное внимание уделено вопросам защиты прав потребителей и формированию равных условий для всех участников рынка. В ходе выступления также была отмечена активная работа Казахстана на международных площадках — ВТО, ООН, ШОС, ЕАЭС — в направлении упрощения трансграничной торговли и создания благоприятной цифровой среды. В этом контексте особо выделяется подписанный в апреле 2025 года Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области электронной торговли между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством коммерции ИР Пакистан, что стало важным шагом к укреплению двустороннего стратегического партнёрства.

Казахстан выразил уверенность в том, что обмен опытом и выработка совместных решений в рамках Саммита будет способствовать формированию более устойчивой, инклюзивной и взаимосвязанной региональной торговой архитектуры. Министерство торговли и интеграции РК подтвердило приверженность открытости, технологическому прогрессу и укреплению международного сотрудничества в целях обеспечения экономического роста и повышения благосостояния народов.

Напомним, что в 2024 году объем электронной коммерции в Казахстане составил около 3 трлн тенге, увеличившись на 33%. На маркетплейсы пришлось почти 85% продаж.