    00:54, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Чемпионат по охоте с ловчими птицами прошел в Карагандинской области

    В Карагандинской области прошел чемпионат по охоте с ловчими птицами, объединивший сильнейших мастеров древнего искусства. Победители получили путевку на республиканские соревнования и шанс представить регион среди лучших құсбегілер страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: из личного архива Темірәлі Төлегенұлы

    В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района состоялся чемпионат Карагандинской области по охоте с ловчими птицами — одному из самых зрелищных и самобытных национальных видов спорта.

    Участие приняли 20 опытных спортсменов из разных городов и районов региона, продемонстрировав высокий уровень личного мастерства и отличную подготовку ловчих птиц.

    По итогам чемпионата победители и призеры получили право представлять регион на республиканских соревнованиях.

    Фото: из личного архива Темірәлі Төлегенұлы

    Жюри выбрало победителей в трех категориях: «беркут», «ителгі» (балобан), «қаршыға» (ястреб).

    Победитель в категории «ителгі» Темирали Толегенулы подчеркнул высокий уровень организации соревнований и серьезную конкуренцию среди участников.

    — Я выступал с балобаном по кличке Жулдыз. Программа включала три упражнения: «қолға шақыру» — привлечение птицы на руку, «далбай айналдыру» — полет по кругу и «қоянға салу» — охота на кролика. Во всех этапах нам удалось набрать высокие баллы. Эта победа — результат многолетних тренировок и искренней любви к национальному виду спорта. Теперь будем готовиться к республиканским соревнованиям и защищать честь области, — отметил спортсмен.

    Фото: из личного архива Темірәлі Төлегенұлы

    Ранее мы рассказывали, о 15-летней Айзере Маркскызы из села Бозанбай Уланского района, для которой соколиная охота — не экзотика и не редкое увлечение, а продолжение семейной традиции. 

    Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
