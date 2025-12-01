Чемпионат по охоте с ловчими птицами прошел в Карагандинской области

В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района состоялся чемпионат Карагандинской области по охоте с ловчими птицами — одному из самых зрелищных и самобытных национальных видов спорта.

Участие приняли 20 опытных спортсменов из разных городов и районов региона, продемонстрировав высокий уровень личного мастерства и отличную подготовку ловчих птиц.

По итогам чемпионата победители и призеры получили право представлять регион на республиканских соревнованиях.

Фото: из личного архива Темірәлі Төлегенұлы

Жюри выбрало победителей в трех категориях: «беркут», «ителгі» (балобан), «қаршыға» (ястреб).

Победитель в категории «ителгі» Темирали Толегенулы подчеркнул высокий уровень организации соревнований и серьезную конкуренцию среди участников.

— Я выступал с балобаном по кличке Жулдыз. Программа включала три упражнения: «қолға шақыру» — привлечение птицы на руку, «далбай айналдыру» — полет по кругу и «қоянға салу» — охота на кролика. Во всех этапах нам удалось набрать высокие баллы. Эта победа — результат многолетних тренировок и искренней любви к национальному виду спорта. Теперь будем готовиться к республиканским соревнованиям и защищать честь области, — отметил спортсмен.

Фото: из личного архива Темірәлі Төлегенұлы

