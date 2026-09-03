Чемпионат мира по дзюдо 2028 года пройдет в швейцарской Лозанне

Официальное соглашение о проведении мирового первенства было подписано в Лозанне во время турнира серии Grand Slam, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Для Лозанны это будет возвращение чемпионата мира спустя 55 лет. Ранее швейцарский город принимал мировое первенство в 1973 году. Тогда розыгрыш наград прошёл только среди мужчин.

Турнир в 2028-м состоится в олимпийский сезон — незадолго до Игр в Лос-Анджелесе. ЧМ будет квалификационным турниром.

Отметим, что мировое первенство в 2027-м примет Казахстан. Соревнования пройдут в Астане и войдут в число отборочных на ОИ-2028.

О том, как казахстанские дзюдоисты завершили выступление на Grand Slam в Лозанне, можно прочитать по ссылке.