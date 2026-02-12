Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди молодежи проходит в Шымкенте

Турнир, проходящий с 10 по 16 февраля, собрал на помосте «Легкоатлетического манежа» более 200 сильнейших атлетов из 16 регионов страны, готовых побороться за звание лучших и установить новые личные рекорды.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Республики Казахстан

Церемония открытия чемпионата подчеркнула масштаб события. В ней приняли участие первый заместитель акима города Шымкента Айдын Каримов, вице-президент НОК — глава Федерации тяжелой атлетики Гаджи Гаджиев, вице-президент республиканской Федерации тяжелой атлетики, президент Федерации тяжелой атлетики города Шымкента Мурат Жолдыхожаев, руководители региональных Федераций, члены Национальной сборной РК по тяжелой атлетике, а также известная казахстанская гимнастка Алия Юсупова.

В рамках открытия соревнований, от имени акима мегаполиса Габита Сыздыкбекова тренерам вручены Благодарственные письма за вклад в развитие спорта. Руководством Федерации города Шымкента объявлен призовой фонд для участников соревнований.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Республики Казахстан

— Мы стараемся создать условия на высоком уровне в подготовке атлетов и организации национальных чемпионатов по тяжелой атлетике. Это важный шаг и мотивация для успешных выступлений казахстанских тяжелоатлетов на международной арене. Наша задача — популяризировать спорт и воспитать здоровую, спортивную молодежь, — отметил главный организатор чемпионата, председатель Шымкентского городского филиала партии «AMANAT» Мурат Жолдыхожаев.

Чемпионат продлится до 16 февраля. Участники демонстрируют высокий уровень технической подготовки в дисциплинах «рывок» и «толчок». Турнир является ключевым этапом для отбора перспективных спортсменов в основной состав национальной сборной Казахстана.