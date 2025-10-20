Чемпион мира среди молодежи Санжарали Бегалиев ярко ворвался во взрослый бокс

В весе 80 кг лидер сборной Казахстана — Нурбек Оралбай. Финалист Олимпийскийх игр-2024 пропускает чемпионат Казахстана.

19-летний Санжарали в случае победы на чемпионате Казахстана может стать главным конкурентом Нурбека Оралбая.

В полуфинал среди мужчин также вышли:

50 кг

Нурзат Онгаров (Жамбылская область) vs Бекзат Алдамжаров (Актюбинская область)

Даниял Сабит (ЗКО) vs Нурсултан Нуриденов (ЗКО)

55 кг

Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область) vs Бексултан Боранбек (Жамбылская область)

Тимур Кабдеш (Акмолинская область) vs Сакен Бибосынов (Туркестанская область)

60 кг

Бибарыс Жексен (Жамбылская область) vs Даулет Молдашев (область Абай)

Оразбек Асылкулов (Акмолинская область) vs Серик Темиржанов (Павлодарская область)

65 кг

Ертуган Зейнулинов (Алматинская область) vs Илья Калинин (Жамбылская область)

Абдыгалым Абдыкерим (Костанайская область) vs Санатали Толтаев (Мангистауская область)

70 кг

Абылайхан Жусупов (Карагандинская область) vs Нурбек Мурсал (Алматы)

Фарух Токтасынов (Алматы) vs Мухамедсабыр Базарбайулы (Туркестанская область)

75 кг

Сабыржан Аккалыков (Карагандинская область) vs Аман Конысбеков (Туркестанская область)

Талгат Шайкен (Акмолинская область) vs Тимур Нурсеитов (Астана)

80 кг

Ерасыл Жакпеков (область Абай) vs Азамат Бектас (Кызылординская область)

Санжарали Бегалиев (Шымкент) vs Диас Молжигитов (Жамбылская область)

85 кг

Дәулет Толемисов (Актюбинская область) vs Бекзат Танатар (Шымкент)

Даурен Мамыр (Шымкент) vs Султанбек Айбарулы (Алматы)

90 кг

Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) vs Данияр Рахымбердинов (Алматы)

Нурмагамед Юсупов (Карагандинская область) vs Онталап Рахманов (Кызылординская область)

+90 кг

Нурлан Сапарбай (Туркестанская область) vs Нурасыл Асылхан (Шымкент)

Аслан Елдибайулы (Кызылординская область) vs Даниял Сапарбай (Туркестанская область).

Чемпионат Казахстана проходит в Семее. В этом году впервые турнир проводится по правилам и весовым категориям организации World Boxing и продлится до 21 октября.