Чемпион мира из Казахстана вышел в четвертьфинал этапа Кубка мира по боксу в Китае

Представители сборной Казахстана по боксу отметились одной победой в третий день этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

В поединке за выход в 1/4 финала в весовой категории до 70 килограммов Абылайхан Жусупов бился с Кайанос Рейсом (Бразилия). Встреча завершилась победой казахстанца раздельным решением судей (4:1).

В свою очередь завершили выступление на турнире Серик Темиржанов (до 60 кг) и Сабыржан Аккалыков (до 80 кг).

Темиржанов уступил Салиму Эллису Бею из США. Аккалыков потерпел поражение от чемпиона мира Джавохира Умматалиева (Узбекистан).

В конце прошлого года Абылайхан Жусупов взял золото чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA).



