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    Чемпион мира из Казахстана вышел в четвертьфинал этапа Кубка мира по боксу в Китае

    Представители сборной Казахстана по боксу отметились одной победой в третий день этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Абылайхан Жусупов вышел в ¼ финала этапа Кубка мира по боксу в Китае
    Фото: НОК

    В поединке за выход в 1/4 финала в весовой категории до 70 килограммов Абылайхан Жусупов бился с Кайанос Рейсом (Бразилия). Встреча завершилась победой казахстанца раздельным решением судей (4:1).

    В свою очередь завершили выступление на турнире Серик Темиржанов (до 60 кг) и Сабыржан Аккалыков (до 80 кг).

    Темиржанов уступил Салиму Эллису Бею из США. Аккалыков потерпел поражение от чемпиона мира Джавохира Умматалиева (Узбекистан).

    В конце прошлого года Абылайхан Жусупов взял золото чемпионата мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA).

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Аблайхан Жусупов
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор