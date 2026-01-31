Чемпион Италии будет играть за казахстанский футбольный клуб

До перехода в «Женис» 34-летний Меркель играл за клуб второй лиги чемпионата ОАЭ «Легентус».

Футболист выступает на позиции центрального или атакующего полузащитника и в прежние годы наработал бесценный опыт выступления в топовых европейских футбольных чемпионатах.

В частности, он является чемпионом Италии (Серия А) в составе «Милана», воспитанником академии которого и является. В целом за взрослую команду «Милана» Меркель сыграл 13 матчей в сезонах-2010/11 и 2011/12 на заре карьеры. В послужном списке Меркеля также выступления за итальянские «Удинезе» и «Дженоа», английский «Уотфорд», нидерландский «Эраклес», турецкий «Газиантеп».

В ФК «Женис» отметили, что Меркель — это мозг в центре поля.

— Контроль мяча, организация атак и опыт, который может стать ключевым фактором в матчах КПЛ, — заявил генеральный директор «Жениса» Айдын Коджахмет.

В 2015 году Меркель стал игроком сборной Казахстана, но провел всего три игры: с Исландией, Шотландией и Россией. Единственное результативное действие — ассист на первый гол с Шотландией. Дальше Меркель в сборную не вызывался. Все тренеры сборной повторяли, что у игрока проблемы с гражданством Казахстана.

