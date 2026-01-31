РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:10, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Чемпион Италии будет играть за казахстанский футбольный клуб

    Официально совершен трансфер экс-футболиста сборной Казахстана Александра Меркеля в столичный клуб «Женис», передает Kazinform.

    Чемпион Италии будет играть за казахстанский футбольный клуб
    Фото: КФФ

    До перехода в «Женис» 34-летний Меркель играл за клуб второй лиги чемпионата ОАЭ «Легентус».

    Футболист выступает на позиции центрального или атакующего полузащитника и в прежние годы наработал бесценный опыт выступления в топовых европейских футбольных чемпионатах.

    В частности, он является чемпионом Италии (Серия А) в составе «Милана», воспитанником академии которого и является. В целом за взрослую команду «Милана» Меркель сыграл 13 матчей в сезонах-2010/11 и 2011/12 на заре карьеры. В послужном списке Меркеля также выступления за итальянские «Удинезе» и «Дженоа», английский «Уотфорд», нидерландский «Эраклес», турецкий «Газиантеп».

    В ФК «Женис» отметили, что Меркель — это мозг в центре поля.

    — Контроль мяча, организация атак и опыт, который может стать ключевым фактором в матчах КПЛ, — заявил генеральный директор «Жениса» Айдын Коджахмет.

    В 2015 году Меркель стал игроком сборной Казахстана, но провел всего три игры: с Исландией, Шотландией и Россией. Единственное результативное действие — ассист на первый гол с Шотландией. Дальше Меркель в сборную не вызывался. Все тренеры сборной повторяли, что у игрока проблемы с гражданством Казахстана.

    Ранее стало известно, что «Кайрат» прекратил сотрудничество с лучшим футболистом Беларуси.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают