Чем запомнился второй день государственного визита Президента Казахстана в Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Второй день государственного визита Главы государства в Китай был отмечен насыщенной повесткой дня. Касым-Жомарт Токаев не только принял участие в инвестиционном круглом столе и дал старт строительству логистического центра Казахстана в сухом порту Сиань, но и провел многочисленные встречи с руководителями крупнейших китайских компаний, а также встретился с лидерами стран ЦА на официальной церемонии в Лотосовом парке династии Тан. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Перспективные направления сотрудничества между Казахстаном и Китаем

17 мая Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. В этот день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, и последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Президент принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться. Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана.

«По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя – 31 миллиард долларов. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 миллиардов долларов», – заявил Глава государства.





В Казахстане успешно работают такие крупные китайские корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei.

«…Несмотря на это, нам нужно и далее укреплять потенциал нашего сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Уже много лет в качестве основы эффективных взаимоотношений между странами служит нефтегазовая отрасль.

«Для увеличения экспорта нефти мы планируем расширение нефтепровода Казахстан-Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов (Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь). В связи с ростом потребления нефтепродуктов намечено также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Мы уже долгое время успешно работаем в этой отрасли совместно с корпорацией CNPC», – заявил Президент.

Также в числе приоритетов Казахстан рассматривает увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы.

«В этом контексте крайне важно запустить вторую нитку магистрального газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент. Кроме того, мы заинтересованы в строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан поставил цель достичь углеродной нейтральности до 2060 года, а долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличить до 15% к 2030 году (в настоящее время доля ВИЭ в Казахстане составляет 4,5%).

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«Государство оказывает всестороннюю поддержку инвестициям в эту отрасль. В частности, мы гарантируем покупку электроэнергии по аукционной ставке на срок до 20 лет. Этот тариф устанавливается ежегодно с учетом инфляции и изменения курса валюты. Приглашаем наших китайских коллег рассмотреть инвестиционные возможности данного направления», – сказал Глава государства.

Президент Казахстана сообщил, что будет подписано Соглашение о строительстве второй и третьей ГЭС на реке Тургусун. Также будет заключен договор о строительстве ветряной электростанции мощностью 1 ГВт.

«…Уверен, что эти договоренности придадут новый импульс развитию зеленой экономики Казахстана», - подчеркнул он.

Далее в числе приоритетов было обозначено развитие промышленной кооперации между странами.

«Мы приветствуем реализацию совместного проекта компаний KAZ Minerals и NFC по строительству медеплавильного завода. Его запуск позволит сократить сырьевой экспорт Казахстана и перерабатывать весь объем производимого медного концентрата внутри страны», - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в Казахстане, поэтому наша страна заинтересована в трансферте технологий по их добыче и переработке и подчеркнул, что для развития обрабатывающего сектора в Казахстане создана благоприятная среда. В частности, принят Закон «О промышленной политике».

Другой перспективной кооперацией может стать сотрудничество в сфере добычи лития.

«Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы», – сообщил Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции. В этом направлении наша страна предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая, что важно для совместного продвижения продукции на международные рынки.

Фото: t.me/aqorda_resmi



«С учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно», – сказал Президент.

Позже Касым-Жомарт Токаев открыл Национальный павильон Казахстана на электронной площадке JD com.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«На сегодняшний день объем рынка электронной торговли достиг 3,5 триллиона долларов и этот показатель ежегодно увеличивается. Китай играет важную роль в развитии международной онлайн-торговли. Сегодня на крупнейшей в мире электронной платформе откроется Национальный павильон Казахстана. Этот шаг активизирует взаимодействие двух стран. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 31 миллиарда долларов. Однако мы не ограничимся этими цифрами, будем и дальше развивать партнерство в сфере электронной коммерции, что позволит нам нарастить взаимный товарооборот до 40 миллиардов долларов в ближайшее время. Инициатива «Цифровой шелковый путь» призвана содействовать этому», – сказал Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Отметим, JD com (Jingdong Mall) – крупнейшая онлайн-платформа для продажи товаров и услуг в Китае, основанная в 1998 году. Пользователями площадки онлайн-ритейлера являются свыше 400 миллионов человек. В 2022 году чистый доход JD com. составил 1 триллион юаней, что позволило ей выйти на первое место среди китайских электронных площадок. В настоящее время на платформе функционируют национальные павильоны более 40 стран мира. В марте этого года было подписано соглашение об открытии Национального павильона Казахстана. Сегодня уже ряд казахстанских товаров можно приобрести в национальном павильоне.

Еще одним привлекательным направлением сотрудничества, а также сфера, где действительно потенциал расширения очень высок – это сельскохозяйственная отрасль.

Фото: РСК Акмолинской области

«Мы ежегодно экспортируем свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. Недавно было достигнуто соглашение о поставке 1 миллиона тонн пшеницы в Китай, и этот объем можно многократно нарастить. Наряду с этим за последние пять лет экспорт масличных культур из Казахстана в Китай вырос в 3,5 раза, растительного масла – в 2 раза», - привел цифры Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил о планах по полному обеспечению отечественного рынка сахаром и пригласил китайские компании к активному участию в развитии сахарной промышленности.





Развитие транспортных коридоров и новый логистический центр Казахстана в Сиане

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

Фото: t.me/aqorda_resmi



«…В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 миллиона тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35% и превысил 7 миллионов тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура. Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань. Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией», – сказал Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Новый логистический центр откроет китайским инвесторам возможность выхода на крупные рынки Западной Евразии через территорию Казахстана.

Сухой порт в городе Сиань является главной платформой комплектования составов железнодорожных маршрутов «Китай-Европа». Он располагает комплексной бондовой зоной, железной дорогой первого класса, и автодорогой второго класса, а также утвержден портом для импорта сельскохозяйственной продукции. В этом порту построено 59 железнодорожных линий, в том числе 18 международных линий прибытия и отправки контейнеров. Площадь введенного контейнерного терминала составляет 690 тыс. кв.м., а площадь стандартных складских помещений - 180 тыс. кв.м.

Планируемый годовой объем грузооборота Сухого порта составляет 5,4 млн ДФЭ, пропускная способность - 66 млн тонн. Согласно данным, размещенным на сайте КТЖ, 40% грузов на Сухой порт г.Сиань приходят со стороны Казахстана, а также здесь формируется 30% контейнеров от общего объема отгруженных контейнерных поездов сообщением Китай-Европа.

Со следующего года через Сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.

Развитие Транскаспийского маршрута

Глава государства также отметил важность развития Транскаспийского маршрута, сообщив, что запланирован запуск железнодорожного сообщения Аягоз–Бахты в направлении Китая. Предусмотрен капитальный ремонт железнодорожной ветки на участке Достык–Мойынты, что в дальнейшем позволит ежегодно перевозить по этому направлению до 20 миллионов тонн грузов. Было отмечено, что развитие Транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией. Кроме того, здесь имеются большие перспективы в будущем. Это кратчайший путь из Китая в Европу, его длина на 2,5 тысячи километров короче Северного коридора.

Фото: portaktau.kz

Президент сообщил, что Казахстан совместно с Азербайджаном, Грузией и Турцией приступил к формированию единой тарифной политики. Кроме того, будет создана общая цифровая платформа, в том числе решены и другие вопросы по транспортировке грузов по этому коридору.

Глава государства пригласил представителей китайского бизнес-сообщества к расширению партнерства в финансовой сфере, рассказав им о возможностях Международного финансового центра «Астана». На сегодняшний день в МФЦА зарегистрировано свыше 1800 компаний из 73 стран мира, десятая часть из них – китайские компании. Кроме того, корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.

«В целом, в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат. По приглашению нацкомпании Kazakh Invest в стране работают иностранные инвесторы, для которых оказывается поддержка по принципу «одного окна». Я готов всячески содействовать реализации приоритетных для государства проектов», - заверил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Встречи с представителями крупных китайских корпораций и лидерами стран ЦА

Президент во второй день своего визита в КНР провел многочисленные встречи с представителями крупных корпораций Китая.

Так, Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировки, а также переработки нефти и газа. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан–Китай и др.

Фото: t.me/aqorda_resmi





Также Президент принял председателя правления State Power Investment Corporation Цянь Чжиминя. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проектов в сфере ВИЭ. К слову, эта компания уже активно инвестирует в проекты зеленой энергетики Казахстана. Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу компании по строительству в Жамбылской области масштабной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Цянь Чжиминь рассказал, что в рамках социальной ответственности его компания планирует построить тепловую станцию мощностью до 200 ГКалл на юге Казахстана. Также были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере производства «зеленого» водорода.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства встретился с председателем правления CITIC Group Чжу Хэсинем. Сегодня CITIC Construction подписала 5 коммерческих документов с казахстанскими партнерами по совместной реализации проектов в сферах энергетики и нефтехимической промышленности. Общий объем соглашений превышает $ 1,6 млрд. Далее Президент встретился с генеральным директором компании China Nonferrous Metal Mining Чжан Цзиньцзюнем, президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа, а также с председателем правления Sun Seven Stars Investment Group У Чжэном.

Фото: t.me/aqorda_resmi

К слову, между Казахстаном и Китаем подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме до тридцати дней, которое, по мнению Президента, придаст импульс и развитию туризма между двумя странами. К тому же в Казахстане запланировано открытие новых туристических направлений. Учитывая все это, наша страна может стать одним из привлекательных туристических направлений для китайских граждан. На сегодняшний день в 13 городах Казахстана действует режим «Открытое небо».

Фото: t.me/aqorda_resmi

В завершение второго дня своего визита в Китай Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии встречи глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай». Основные мероприятия саммита «Центральная Азия – Китай» пройдут 19 мая.