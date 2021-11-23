Чем заболел домашний скот в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В поселке Бестамак Алгинского района Актюбинской области инфекция поразила домашних животных, местные жители заподозрили, что это ящур. Заместитель руководителя управления ветеринарии Иса Базаров прокомментировал эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В основном инфекция поразила коров. Болезнь быстро распространилась, выявлено более 40 случаев. По словам жителей, животные стали отказываться от еды и терять в весе. У коров выявилось сильное слюноотделение, язвочки и кровотечение изо рта.

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Исы Базарова, были взяты пробы у заболевшего скота. Оказалось это не ящур, а ринотрахеит, который лечится.

«В Бестамаке Алгинского района заболел скот. Мы отправили пробы крови в республиканский референтный центр, чтобы определить, оттуда пришло подтверждение, что у КРС ринотрахеит. Ящур не подтвердился. У животных были выделения из носа. Их лечили антибиотиками, падежа, забоя не было, скот вылечили, - сказал он. - Ринотрахеитом болеют только КРС. Ящуром не только КРС, еще мелкий рогатый скот, кошки и собаки. В Бестамаке заболел КРС, сначала 7, потом 35 коров. Всех вылечили. Ринотрахеитом легко заразиться, но он излечим. Заражаются им через корм, инвентарь, от больного скота», - сказал Иса Базаров.

В поселке Бестамак начали проводить дезинфекцию, обрабатывают все вплоть до навоза.

По словам И.Базарова, дезинфекцию проводят ветврачи, материальные возможности для этого есть. Больных животных изолировали.