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Чем «комфортные школы» в Казахстане будут отличаться от обычных

30 Апреля 2023, 10:48
Чем «комфортные школы» в Казахстане будут отличаться от обычных

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – В «комфортных школах» будет в 2 раза больше кабинетов и в 4 раза больше спортзалов, чем в обычных общеобразовательных. Об этом заявил глава оператора национального проекта, компании Samruk-Kazyna Construction Маулен Айманбетов, передает МИА «Казинформ».

«В общеобразовательных школах, как вы знаете, один спортзал. Мы же планируем спроектировать согласно технического задания Министерства просвещения в школах на 300 мест по одному спортзалу, на 600 мест – по одному большому и маленькому спортзалу, на 900 мест – по одному большому и двум маленьким», – отметил Председатель Правления.

По словам Айманбетова, также планируется строительство соответствующих стандартам спортивных объектов: беговых дорожек, лыжных трасс, хоккейных кортов и футбольных полей.

Здания «комфортных школ» будут более просторными и удобными. К примеру, если в стандартной школе в среднем предусмотрено 64 кабинета, то в комфортной школе планируется – 102. В новых учебных заведениях оборудуют классы робототехники, STEM-лаборатории, кабинеты нано- и биотехнологий. Также в проекте зданий предусмотрен тир для стрельбы.

Отметим, что с начала 2024 года начнется набор директоров школ и соответствующих кадров. Этим занимается Министерство просвещения.


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