Чем Казахстан торгует с Афганистаном?

Только за 2023 год Казахстан экспортировал в Афганистан продукции на более чем 615 млн долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Итак, по данным Комитета государственных доходов, в 2023 году Казахстан экспортировал более двух млн тонн продукции на общую сумму 615,3 млн долларов, импорт составил почти 55,1 тысячи тонн на чуть более 21 млн долларов.

Крупнейшие товарные позиции экспортных поставок Казахстана в Афганистан (цифры округленные):

яйца птиц – 4,5 тысячи тонн на 4,2 млн долларов;

бобовые овощи (сушенные, очищенные) – 49,1 тысячи тонн на 20 млн долларов;

пшеница и меслин – 448 тысяч тонн на 110 млн долларов;

мука – 1,27 млн тонн на 368 млн долларов;

семена льна – 42 тысячи тонн на 13,9 млн долларов;

сигареты и сигары – 269 тысяч штук на 4,2 млн долларов;

нефтяной газ – 71,8 тысячи тонн на 12,8 млн долларов;

удобрения – 30,9 тысячи тонн на 12,8 млн долларов;

металлопрокат (горячекатаный) – 11,5 тысячи тонн на 6 млн долларов;

металлопрокат (холоднокатаный) – 41,1 тысячи тонн на 25 млн долларов;

Крупнейшие товарные позиции импортных поставок из Афганистана в Казахстан (цифры округленные):

лук, чеснок – 1,5 тысячи тонн на 478,1 тысячи долларов;

драгоценные камни (кроме алмазов) – 74,3 тонны на 224 тысячи долларов;

виноград – 3,4 тысячи тонн на два млн долларов;

прочие свежие овощи, фрукты – 100 тонн на 101,5 тысячи долларов;

сушенные фрукты – 95,3 тонны на 99,3 тысячи долларов;

мужская одежда – 17 тысяч штук на 336,1 тысячи долларов;

растения, используемые в парфюмерии и фармации – 1,7 тысячи тонн на 509,1 тысячи долларов;

соки – 892 тонны на 90,1 тысячи долларов;

кухонные изделия – 268,7 тонны на 274 тысячи долларов;

природный стеатит – 261,3 тонны на 79,5 тысячи долларов;

Ранее Казахстан вывел режим талибов из террористического списка. Президент страны объяснил это соображениями важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном. Об удачной торговой кооперации высказался и политолог Эдуард Полетаев.