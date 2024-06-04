Удачное торгово-экономическое сотрудничество - политолог об отношениях Казахстана и Афганистана 

Казахстан активно продвигает экономическую дипломатию, в том числе сотрудничество с Афганистаном, которое может быть расширено при стабилизации ситуации в этой стране, считает политолог Эдуард Полетаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С советских времен к Афганистану существовало определенное внимание, но с конца 70-х годов ситуация в нем резко поменялась. Афганский фактор Центрально-Азиатской безопасности является одним из ключевых, безусловно. Ситуация в Афганистане и нейтрализация угроз, которые могли исходить из его территории – это одна из приоритетных сфер деятельности ОДКБ. Учения, которые проводятся в странах Центральной Азии, в том числе отрабатывают ситуации возможного вторжения боевиков из Афганистана. В настоящее время обстановка немного изменилась, но следует учитывать, что для некоторых стран мира Афганистан остается террористическим государством, и его власть не признается. Талибы, находящиеся у власти в Афганистане уже во второй раз, не являются легитимными в глазах некоторых стран. В целом надо сказать, что еще до появления ОДКБ страны хотели оградить себя от проникновения радикального ислама из Афганистана. Примером являются события в Кыргызстане в 1999 году, когда боевики базировались в Афганистане. Важную роль сыграли также события 2001 года, когда международная коалиция ввела войска. Очень важен был антинаркотический пояс безопасности в свое время. ОДКБ проводила антинаркотические операции периодически, чтобы пресечь всю контрабанду. В целом Центральная Азия – основное поле деятельности ОДКБ, мы это видим по тем же учениям, встречам. По сути, весь мир хочет долгосрочной стабилизации в Афганистане и устойчивой афганской государственности. В том числе, поэтому афганское направление - одно из важных в деятельности ОДКБ, - сказал политолог.

Решение Главы государства о том, чтобы вывести режим талибов из террористического списка, политолог назвал следствием прагматичной и сбалансированной политики Казахстана.

- Казахстан никогда не отказывался от политики многовекторности, что является важным аспектом для многих постсоветских государств. Это прежде всего прагматичный подход, направленный на максимизацию выгоды для страны. Не секрет, что у нас развивается достаточно удачное торгово-экономическое сотрудничество с Афганистаном, и стабилизация ситуации в этой стране может способствовать расширению наших экономических возможностей. Геополитическое положение Афганистана довольно выгодно, поскольку он является коридором к таким крупным рынкам, как Индия и Пакистан. Конечно, ситуация в Афганистане остается сложной, но это не мешает нам искать пути и выходы из этой ситуации. В этом контексте Казахстан активно развивает экономическую дипломатию. Афганский рынок потребляет значительные объемы казахстанской продукции - муку, зерно, подсолнечное масло, нефтепродукты и другие товары, - говорит Эдуард Полетаев.

Политолог считает, что, несмотря на сложность многоуровневой структуры конфликта в Афганистане, многие страны, включая Казахстан, стремятся содействовать его разрешению.

- Во внешней политике Казахстана Афганистан не является отдельной целью, однако он упоминается в контексте стремления к тому, чтобы страны-партнеры поддержали инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана В целом, у Казахстана есть определенное доверие со стороны афганского народа, так как в наших вузах обучались афганские студенты, и страна не раз оказывала гуманитарную помощь, - отметил он.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, на которой отдельно остановился на ситуации в Афганистане.





