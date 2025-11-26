РУ
    15:42, 26 Ноябрь 2025

    Человеческий мозг «взрослеет» только к 32 годам — исследование

    Новое масштабное исследование нейробиологов показывает, что человеческий мозг развивается далеко не равномерно. Его структурная организация меняется скачками, проходя через несколько четко выраженных этапов — и один из ключевых рубежей приходится примерно на 32 года, когда мозг завершает основную фазу своего «взросления», передает агентство Kazinform.

    Человеческий мозг «взрослеет» только к 32 годам — исследование
    Фото: Freepik

    Группа ученых из Кембриджского университета проанализировала результаты МРТ почти 4 тысяч человек — от новорожденных до 90-летних. В исследование включили 3802 качественных снимка, по которым можно отследить, как меняются связи между разными областями мозга в течение жизни.

    Используя методы анализа сетей и топологии, исследователи проследили, как перестраивается архитектура нейронных соединений, и выделили четыре ключевых возрастных рубежа: около 9 лет; около 32 лет; около 66 лет; около 83 лет.

    Именно эти моменты перехода делят жизнь на пять крупных этапов развития мозга, каждый из которых характеризуется собственными закономерностями роста и перестройки нейронных сетей.

    Что происходит в эти возрастные периоды

    • Детство — до 9 лет 

    Мозг стремительно наращивает связи, повышая эффективность взаимодействия между областями. Это период интенсивного созревания базовой архитектуры.

    • От 9 до 32 лет — длительное «юношеское перестроение»

    Связи оптимизируются, лишние — «подчищаются», важные — укрепляются. К 30–32 годам мозг достигает максимальной интеграции и эффективности — состояния, которое ученые называют полной зрелостью.

    • 32–66 лет — относительная стабильность

    Мозг работает наиболее эффективно, но постепенно начинают проявляться ранние признаки возрастных изменений.

    • 66–83 года — усиление возрастных перестроек

    Связность падает, модули в мозге становятся более обособленными, увеличивается вероятность когнитивных изменений.

    • После 83 лет — поздний этап старения

    Наблюдаются значительные перестройки в нейронных сетях, ослабевает интеграция и меняется работа ключевых областей.

    Человеческий мозг — динамичная система, проходящая ряд крупных перестроек. И главное: полное созревание мозга происходит значительно позже, чем считалось раньше — примерно к 32 годам, а затем он продолжает развиваться и меняться вплоть до глубокой старости.

    Ранее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences показало, что мужской мозг стареет быстрее, чем у женщины.

     

