Человеческий капитал и цифровизация — о чем говорят на панелях Курултая

По словам члена Курултая, ректора Карагандинского национального исследовательского университета имени Букетова Нурлана Дулатбекова, развитие ИИ — это не абстрактная технологическая цель, а инструмент повышения качества жизни граждан и эффективности государственного управления.

— Искусственный интеллект должен стать ядром экономической и социальной модернизации — от госуправления и сферы услуг до образования и правовой системы. Это тот ресурс, который позволяет государству работать быстрее, точнее и ближе к человеку, — прокомментировал спикер.

В этом контексте он привел примеры цифровых решений, которые напрямую отвечают задачам, обсуждаемым на площадке Курултая.

Так, внедрение ИИ-платформ в правовой сфере позволяет снизить социальное неравенство и повысить доступность базовой юридической помощи, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов.

— Когда юридическая помощь физически или финансово недоступна, цифровые решения на базе ИИ становятся своего рода «уравнителем». Они помогают людям разобраться в своих правах, получить первичную консультацию круглосуточно, без лишних затрат. Это снижает количество конфликтов, необоснованных исков и, главное, повышает доверие граждан к закону и государственным институтам, — считает Нурлан Дулатбеков.

Отдельный блок обсуждений на Национальном курултае посвящен человеческому капиталу и подготовке кадров.

— Глава государства акцентирует внимание на том, что без современных компетенций — прежде всего в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта — невозможно устойчивое развитие страны. Образование, по сути, становится фундаментом всей модернизационной повестки. Национальный курултай, созданный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, сегодня становится ключевой площадкой общественного диалога и стратегического осмысления будущего страны. Его особенность — системный подход к обсуждению приоритетных направлений развития Казахстана и открытость к предложениям, идущим от экспертного сообщества и гражданского общества, — считает спикер.

Как сообщалось ранее, сегодня в Кызылорде стартовал V Национальный курултай, где эксперты и общественные деятели обсудят ключевые направления развития Казахстана.