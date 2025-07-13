Востребованность

Все больше люди используют чат-боты в качестве поддержки при решении личных проблем. В социальных сетях, Instagram и TikTok, а также на разных сайтах люди делятся своим опытом обращения к ChatGPT за советами, и предлагают промпты, которые «могут превратить чат-бот в психолога».

Например, Yahoo Life предлагает «5 терапевтических запросов к ChatGPT, которые помогут прокачать себя». Отмечается, что хотя чат-бот не может заменить терапию, он может стать мощным инструментом для саморефлексии. Один из примеров запросов: «помоги мне разобраться с этой эмоцией: [вставьте эмоцию или ситуацию]».

Платформа Mpost опубликовала «10 рабочих запросов к ChatGPT, которые действительно помогают». Для замены вредных привычек, предлагается применить такой промпт: «Помоги мне понять, какие финансовые привычки удерживают меня в долгах. Подскажи, какие более здоровые привычки я мог(ла) бы выработать взамен — с учётом моей личности и образа жизни». Уточняется, что ChatGPT может начать с вопросов о том, когда и почему возникают определённые траты, а затем предложить индивидуальные стратегии.

На сайте Reddit, пользователи делятся своим как хорошим, так и плохим опытом использования чат-бота. Один из них заявил, что «совершил ошибку, используя ChatGPT в качестве своего психотерапевта». В свою очередь другой пользователь поделился позитивным опытом, сообщив что чат-бот «помог ему больше, чем 15 лет терапии».

Плюсы и минусы

В британском журнале Nature в 2024 году была опубликована статья «Польза ChatGPT для психотерапевтов и пациентов». На основе трёх чатов автор проанализировал ответы чат-бота психотерапевтам, обращавшимся за помощью; пациентам, ищущим поддержку между сеансами психотерапии; а также людям, страдающим психическими расстройствами, но ещё не начавшим психотерапию. Согласно результатам, ChatGPT представляет собой интересное дополнение к психотерапии и является легко доступным, хорошим источником поддержки для людей с психическими проблемами, которые ещё не обратились за профессиональной помощью и не имеют опыта психотерапии.

Однако автор отмечает, что информация, предоставляемая чат-ботом, односторонняя. По его мнению, при будущем регулировании ИИ необходимо ясно указать, что предлагаемые решения не только недостаточны в качестве замены психотерапии, но и имеют предвзятость: они отдают предпочтение определённым методам, при этом вовсе не упоминая другие подходы, которые могут быть более полезны для некоторых людей.

Psychology Today пишет, что чат-боты склонны говорить нам то, что мы хотим услышать, и избыток такой поддержки может оказаться дестабилизирующим. Отмечается, что часть проблемы с ИИ-ассистентами заключается в том, что они запрограммированы быть угодливыми. Иными словами, они говорят то, что вы хотите услышать, льстят вам и поддерживают ваши импульсы — даже если те могут быть вредны. Хотя такие угодливые ответы и могут нравиться пользователям, на деле они способны подрывать чувство реальности. Хорошие терапевты осознают свое влияние, стремятся его минимизировать, осознавать его и использовать его для укрепления устойчивости, ставя под сомнение дезадаптивные убеждения и модели поведения, пишет Psychology Today.

- Он может поддерживать, он может послушать. Это, правда, плюс. Он может перенаправить к хорошему специалисту, он может порекомендовать какие-то простые шаги по выходу из определенной ситуации, накидать разные варианты, - сказал психолог Александр Рущук.

По его мнению, минусом в использовании чат-бота является отсутствие живого контакта.

- Если человек страдает от социофобии, если у него низкая самооценка, то важно терапию проходить именно с живым человеком. Желательно даже не онлайн, а оффлайн. Для того, чтобы был контакт, чтобы он мог замечать, как его принимают, либо отвергают, - отметил психолог.

Из других минусов Александр Рущук выделяет совершение чатом ошибок.

- Он это достаточно часто делает. Он ошибается, дает неверную информацию, что может привести не к самым лучшим последствиям, - пояснил психолог.

Фото из архива Александра Рущука

Почему люди обращаются к «коробке»?

- Страшно свериться и проверить, любят, уважают или ценят ли меня другие люди, потому что это не очень безопасно, - сказал Александр Рущук.

По его словам, человеку важно ощущение, что его принимают и признают.

- У нас остаётся, такая когнитивная история, где я понимаю, что меня коробка какая-то любит, понимает или уважает. От этого может даже быть ещё местами грустно и депрессивно, потому что меня понимает только коробка, то есть только ChatGPT. Депрессивная такая может быть история, если заглядывать туда в будущее, - сказал психолог.

По его мнению, люди могут привыкнуть настолько к ощущению безопасности, что ничего не случится с их информацией, никто их не обидит, ничего не произойдёт, что они будут обращаться только к этому чату, тем самым дистанцируясь от живого контакта и не получая нечто очень важное – контакт и не поверхностное общение.

Как пишет Mpost, не у всех есть доступ к психотерапевту. У одних нет на это средств, другим некомфортно говорить с кем-то лично, а многие просто не знают, с чего начать. Таким образом они обращаются к таким инструментам как ChatGPT.

Можно ли обращаться к ChatGPT за помощью?

Согласно Psychology today, хотя недавние исследования показывают, что терапия с использованием ИИ может быть эффективной, уже зафиксированы случаи, когда чат-боты давали крайне опасные советы — например, поощряли пользователя убить своих родителей и сестру. Также в Rolling Stone и The New York Times выходили материалы о явлении, которое пользователи социальных сетей назвали «психозом, вызванным ChatGPT»: речь идёт об навязчивых отношениях пользователей с генеративными ИИ-компаньонами, которые приводят их к опасным изолирующим мистическим убеждениям. Журнал отмечает, что в будущем ИИ-терапия, возможно, займёт своё место, при условии, что проблемы безопасности будут надлежащим образом решены.

- В целом, неплохая история (прим. - использование ChatGPT), которая может и поддержать, которая помнит все, что вы ему говорили, которая может дать определенные рекомендации. В каких-то простых ситуациях именно как консультирование, да, неплохая штука, - заявил психолог Александр Рущук.

Он подчеркивает, что чат-боты можно использовать «чисто как информационный инструмент, немного поддерживающий». Однако если запрос действительно важный, или же состояние сложное, то обращение к чат-боту не рекомендуется.

Таким образом, чат-бот может предоставлять поддержку и рекомендации в некоторых случаях. Однако полностью полагаться на него рискованно.

Что на этот счет «думает» сам ChatGPT?

Корреспондент агентства Kazinform задал чат-боту вопрос:можешь ли ты быть профессиональным психологом.

На что тот ответил:

Фото: ChatGPT

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT компании OpenAI вошел в пятерку самых посещаемых сайтов в мире. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса similarweb.com.