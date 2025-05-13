ChatGPT вошел в пятерку самых посещаемых сайтов в мире

Средняя продолжительность посещения ChatGPT составила 7 минут 27 секунд.

Первое место вновь занял Google.com, на посещение которого пользователи в среднем тратят 10 минут и 31 секунду. Далее следует youtube.com (20 минут и 18 секунд). Facebook и Instagram заняли 3-е и 4-е места со временем 10 минут 42 секунды и 8 минут 37 секунд соответственно.

Американский сервис искусственного интеллекта в апреле 2025 года получил 4,786 млрд посещений. Таким образом он занял первое место в рейтинге посещений AI-инструментов. Второе место занимает приложение для графического дизайна Canva с 887 миллионами посетителей в месяц.

Google Translate занимает третье место в списке с 595 миллионами посетителей в месяц.

Китайский DeepSeek располагается на четвертой позиции.

Далее следуют Character.AI (226 млн посещений), JanitorAI ( 200 млн посещений ) и Perplexity (133 млн посещений).

Gemini компании Google, который считается одним из крупнейших конкурентов ChatGPT, занял в списке лишь 8-е место с 118 миллионами пользователей.

Почему не стоит доверять свои секреты ChatGPT - читайте здесь.