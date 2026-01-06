ChatGPT для госуслуг: Казахстан тестирует новую ИИ-платформу
В Казахстане тестируется мультиагентная ИИ-платформа AlemGPT, которая позволит гражданам и бизнесу получать государственные услуги полного цикла на одной платформе, сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, развитие искусственного интеллекта существенно упростит способы оказания государственных услуг.
— Министерством искусственного интеллекта разработана и уже тестируется мультиагентная платформа AlemGPT, которая позволит получать государственные услуги полного цикла на одной платформе — от начала до конечного результата. Речь идет о принципиально новом подходе, когда гражданину или бизнесу не нужно переходить между разными сервисами. Вся цепочка оказания услуги будет выстроена в рамках одной платформы. AlemGPT планируется развить до уровня полноценного ИИ-помощника, — отметил Жаслан Мадиев.
Министерство готовит переход от привычной навигации по сайту eGov к диалоговому формату.
Пользователи будут взаимодействовать с госуслугами через AlemGPT в режиме переписки, по принципу чат-бота, похожего на ChatGPT. Система позволит описывать ситуацию текстом, после чего автоматически подскажет доступные госуслуги и поможет оформить их онлайн.
