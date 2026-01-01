РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:38, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Частные инвестиции в казахстанскую науку достигли 20,4 млрд тенге

    Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан подвело итоги деятельности за 2025 год, обозначив ключевые результаты в сфере развития науки, высшего образования и подготовки кадров, передает Kazinform. 

    Наука Казахстана
    Коллаж: Kazinform / Viafuture.ru / Pexels

    В уходящем году на этапе реализации находятся 267 научных проектов, из них 62 новых договора по коммерциализации были заключены в 2025 году.

    Частные инвестиции в науку достигли 20,4 млрд тенге. 

    Усилена связь науки с реальной экономикой, открыли новые R& D-центры, запустили прикладные разработки, от металлургии и энергетики до новых материалов и технологий будущего.

    В рейтинге QS World University Rankings 2026 представлены 20 казахстанских вузов, а Назарбаев Университет впервые вошел в топ-500 мировых университетов.

    Расширилось международное сотрудничество, в 2025 году созданы девять филиалов ведущих зарубежных вузов, а всего сегодня в стране функционируют 33 международных кампуса.

    В этом году 576 молодым ученым были вручены ключи от квартир, расширены образовательные гранты, их число достигло 93 тысяч. Повышены стипендии, продолжилось строительство студенческих общежитий. 

    В 2025 году казахстанская сборная студентов завоевала 23 медали на международной универсиаде.

    Напомним, в преддверии Нового года молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Астане.

     

    Теги:
    Наука Ученые Инвестиции Миннауки и высшего образования РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают