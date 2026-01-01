Частные инвестиции в казахстанскую науку достигли 20,4 млрд тенге

В уходящем году на этапе реализации находятся 267 научных проектов, из них 62 новых договора по коммерциализации были заключены в 2025 году.

Частные инвестиции в науку достигли 20,4 млрд тенге.

Усилена связь науки с реальной экономикой, открыли новые R& D-центры, запустили прикладные разработки, от металлургии и энергетики до новых материалов и технологий будущего.

В рейтинге QS World University Rankings 2026 представлены 20 казахстанских вузов, а Назарбаев Университет впервые вошел в топ-500 мировых университетов.

Расширилось международное сотрудничество, в 2025 году созданы девять филиалов ведущих зарубежных вузов, а всего сегодня в стране функционируют 33 международных кампуса.

В этом году 576 молодым ученым были вручены ключи от квартир, расширены образовательные гранты, их число достигло 93 тысяч. Повышены стипендии, продолжилось строительство студенческих общежитий.

В 2025 году казахстанская сборная студентов завоевала 23 медали на международной универсиаде.

Напомним, в преддверии Нового года молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Астане.