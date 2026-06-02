Частные детские лагеря в Казахстане должны получить лицензию до конца июня

Частные детские лагеря, которые принимают детей с проживанием, должны получить лицензию до конца июня. Об этом на брифинге в Мажилисе сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Акпаровой, сейчас организации подают заявления на лицензирование. Документы рассматривают территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования.

Перед подачей заявки лагеря должны получить заключения санитарных служб, МЧС и других уполномоченных органов. Только после этого они могут обращаться за лицензией на образовательную деятельность.

При этом Акпарова уточнила, что лагеря, подпадающие под лицензирование, смогут временно продолжать работу, пока идет рассмотрение документов.

— Согласно Закону о правовых актах, они подают заявления именно после вступления в законную силу подзаконных актов. На сегодня этот нормативно-правовой акт принят, теперь в законе прописано, что пока они в ходе рассмотрения, они могут осуществлять деятельность. Но есть определенное время — до шести месяцев. Сейчас те, которые оказывают услуги в этой сфере, до конца июня должны получить лицензию, — пояснила вице-министр.

При этом она подчеркнула, что лицензирование касается не всех детских лагерей.

— Внедрено лицензирование для организаций допобразования, которые оказывают образовательно-оздоровительные услуги. У нас есть другие, например, пришкольные, которые не подлежат лицензированию. Поэтому не все организации подлежат лицензированию, — сказала она.

По словам вице-министра, организации, оказывающие образовательные услуги, должны получить лицензию до конца июня. В противном случае за безлицензионную деятельность предусмотрена административная ответственность.

— Наши детские оздоровительные центры поэтапно открываются. Получается, сейчас несколько могут открыться с 1 июня и это (лицензирование — прим. ред.) будет идти параллельно. И если до конца июня они не получат, за это уже предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях за безлицензионную деятельность, — пояснила Акпарова.

Напомним, в Казахстане с 1 апреля 2026 года введено лицензирование деятельности детских лагерей. Новая система направлена на повышение безопасности, качества и прозрачности организации летнего отдыха детей.

Ранее сообщалось, что всего 33 организаций летнего оздоровительного отдыха получили санитарно-эпидемиологическое заключение, еще 99 заявок находятся на рассмотрении Министерства здравоохранения.