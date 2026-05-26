33 детских лагеря получили разрешение на работу к летнему сезону в Казахстане

Всего 33 организаций летнего оздоровительного отдыха получили санитарно-эпидемиологическое заключение, еще 99 заявок находятся на рассмотрении Министерства здравоохранения. Об этом сообщила глава ведомства Акмарал Альназарова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила министр, по информации Министерства просвещения, в этом сезоне планируют открыть 187 оздоровительных организаций, однако заявления на получение санитарно-эпидемиологического заключения подали не все.

— На сегодняшний день только 53% (99 объектов) подали заявления, из них 33% (33 объекта) готовы принять детей. По состоянию на 22 мая 2026 года поступило 99 заявлений на получение санитарно-эпидемиологического заключения, из них выдано 33 разрешения. По 5 заявлениям выдан мотивированный отказ, — сообщила она.

В числе регионов с низким уровнем подготовки летних оздоровительных организаций оказались Костанайская (8%), Восточно-Казахстанская (17%), Акмолинская (23%), Карагандинская (27%), Алматинская (38%) и Западно-Казахстанская (38%) области.

Также она напомнила, что в прошлом году выявили лагеря, работавшие без разрешительных документов. Материалы по ним направили в органы прокуратуры.

Как сообщалось ранее, более 3,2 млн детей в Казахстане охватят летним отдыхом и оздоровлением в период каникул. Для школьников будут работать свыше 11 тысяч центров отдыха, а также программы по экологии, спорту, чтению и искусственному интеллекту.