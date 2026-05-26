Школьники Казахстана смогут бесплатно изучать искусственный интеллект летом

Более 3,2 млн детей в Казахстане охватят летним отдыхом и оздоровлением в период каникул. Для школьников будут работать свыше 11 тысяч центров отдыха, а также программы по экологии, спорту, чтению и искусственному интеллекту, сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, в период летних каникул будут работать 11 135 центров отдыха.

Из них:

— более 44 тысяч детей примут 20 круглогодичных центров;

— 168 тысяч — 187 сезонных лагерей;

— 2, 99 млн детей — в 10 928 центрах отдыха при школах и внешкольных организациях.

Высокий уровень охвата летним отдыхом отмечают в Павлодарской, Абайской и Актюбинской областях, а также в Астане и Алматы.

— В республиканских центрах «Балдәурен» и «Бөбек» 5 тысяч детей из числа победителей международных и республиканских предметных и IT-олимпиад, творческих и спортивных соревнований примут участие в оздоровительных и развивающих программах. В регионах аналогичная поддержка будет организована для 370 тысяч одаренных детей, — сообщила Сулейменова на заседании Правительства.

Кроме того, отдыхом планируют охватить 729 тысяч детей из социально уязвимых семей, 53 тысяч детей с особыми образовательными потребностями и 17 тысяч школьников, нуждающихся в педагогическом внимании.

Министр отметила, что летом внимание уделят не только отдыху, но и содержательному досугу. На базе дворцов школьников, школ искусств и организаций дополнительного образования будут работать программы творческого, спортивного, туристического, интеллектуального и трудового направлений.

— В частности, в рамках проекта «Зеленые уроки» организуются экологические акции, познавательные и практические мероприятия, а подростки будут временно трудоустроены в отрядах «Жасыл ел», школьных лесничествах и на предприятиях, — отметила она.

Также летом в центре TUMO Astana подростки от 12 до 18 лет смогут бесплатно пройти практические курсы по генеративному искусственному интеллекту, робототехнике, программированию, анимации и графическому дизайну. Сейчас обучение проходят 1100 детей, а летом дополнительно планируют охватить еще 800 подростков.

В центрах отдыха также реализуют проект «Читаем книги на каникулах», направленный на развитие культуры чтения среди детей.

Кроме того, за последние три года в Казахстане построили 44 организации дополнительного образования на 24 тысяч мест, а до конца года планируют завершить строительство еще 10 объектов на 3,8 тысяч мест. За этот же период открыли 15 детских оздоровительных центров, в текущем году заработают еще четыре.

Ранее ообщалось, в 2026 году учебный год в Казахстане завершили почти 4 млн школьников.