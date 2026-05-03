Лицензирование детских лагерей введено в Казахстане

В Казахстане с 1 апреля 2026 года введено лицензирование деятельности детских лагерей. Новая система направлена на повышение безопасности, качества и прозрачности организации летнего отдыха детей, передает корреспондент Kazinform

По информации Министерства просвещения Казахстана с введением лицензирования деятельность детских оздоровительных центров теперь подлежит обязательному государственному регулированию. Речь идет о всех организациях, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, независимо от формы собственности — как государственных, так и частных.

Лицензия выдается сроком на пять лет, что, позволяет снизить административную нагрузку и обеспечить устойчивость работы лагерей. При этом требования носят не разовый, а постоянный характер. Организации обязаны соблюдать их на протяжении всего периода деятельности.

— Лицензирование позволит установить единые требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей, а также обеспечить системный контроль за их соблюдением, — отмечается в сообщении управления департамента воспитательной работы и дополнительного образования Минпросвещения РК.

В рамках лицензирования предусмотрен комплекс обязательных условий, касающихся безопасности, инфраструктуры и организации процесса пребывания детей.

В частности, для лагерей устанавливаются требования:

наличие медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность либо договора с медорганизацией;

обеспечение безопасности — видеонаблюдение, охрана, тревожная кнопка, пропускной режим;

наличие утвержденных образовательных и оздоровительных программ;

организация питания и соблюдение санитарных норм;

условий проживания, санитарных узлов и питьевого режима;

обеспечение транспортировки детей и соответствующей инфраструктуры.

Для круглогодичных и сезонных лагерей предусмотрены отдельные критерии, в том числе по срокам аренды объектов, кадровому составу и материально-технической базе. Что касается контроля за соблюдением лицензионных требований, то он будет проводиться в рамках государственной аттестации, внеплановых проверок и мониторинга на соответствие квалификационным требованиям, добавили в профильном ведомстве.

Фото: региональные учреждения образования

Кроме того, внедрение лицензирования предполагает использование цифровых систем учета, включая интеграцию с национальными базами данных. Вместе с тем, новая система направлена не только на усиление контроля, но и на формирование единых стандартов в сфере детского отдыха.

По данным Минпросвещения, введение лицензирования стало ответом на необходимость систематизации требований и предотвращения нарушений, ранее фиксировавшихся в работе отдельных лагерей. Так, в 2024 году в Алматинской области четыре лагеря работали без санитарно-эпидемиологических заключений: в трех из них дети были незамедлительно вывезены, в одном лагере отдых продолжили около 700 детей.

Кроме того, из перечня сезонных детских оздоровительных центров были исключены 10 объектов, не получивших разрешение СЭС, в том числе в Алматинской области — пять, в Акмолинской — три, в Алматы и в Туркестанской области — по одному. Также отмечается, что в 2025 году подобных нарушений зафиксировано не было.

Ожидается, что внедрение лицензирования позволит минимизировать подобные случаи и обеспечить единые требования к безопасности и качеству детского отдыха по всей стране.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева подчеркивала, что качественная организация летнего отдыха детей является одной из приоритетных задач и требует скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов и акиматов регионов.