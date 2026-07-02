Частая смена жары, гроз и дождей ожидается в июле в ВКО

Восточно-Казахстанскую область в июле ждут не только жаркие дни, но и периодические ливни с грозами. По прогнозу синоптиков, именно такая смена погодных условий станет главной особенностью второго месяца лета, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным консультативного прогноза РГП «Казгидромет», уже в начале июля на регион окажет влияние активный циклон. Он принесет кратковременные дожди, грозы, местами возможны град и порывистый ветер.

После этого жара вновь усилится, однако устойчивой она не будет.

— На востоке Казахстана в первой декаде июля дневная температура воздуха постепенно снизится с +30…+38 градусов до +25…+35 градусов. В дальнейшем жаркие периоды будут регулярно сменяться днями с ливневыми грозовыми дождями и усилением ветра, — сообщили в «Казгидромете».

Во второй половине месяца погода останется неустойчивой. Волны жары будут чередоваться с прохладными днями, сопровождающимися осадками.

При этом Восточно-Казахстанская область вошла в число регионов, где в июле ожидается осадков больше климатической нормы. По прогнозу синоптиков, за месяц в регионе может выпасть от 25 до 85 миллиметров осадков, а на юге области — немного выше средних многолетних значений.

Несмотря на дождливые периоды, июль останется по-настоящему летним. В самые жаркие дни температура воздуха вновь будет приближаться к отметкам выше +30 градусов.

Синоптики рекомендуют жителям региона учитывать резкие изменения погоды при планировании поездок, туристических маршрутов и сельскохозяйственных работ.

Ранее сообщалось, что циклон в ближайшие дни принесет в Казахстан дожди и сильный ветер.