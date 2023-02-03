Часть выступления Премьера Кыргызстана на форуме в Алматы написал искусственный интеллект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров на форуме Digital Almaty рассказал о преимуществах искусственного интеллекта и признался, что часть его выступления была написана с помощью нейросети ChatGPT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Кабмина Кыргызстана самыми важными из всех новых технологий и технологических трендов выделил два направления - это криптовалюты и искусственный интеллект.

«По прогнозам аналитиков, смарт-машины, запрограммированные рассуждать и думать как человек, в ближайшем будущем приведут к революции в области образования, здравоохранения и многих других областей», - сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что недавно британские ученые за 30 дней с помощью искусственного интеллекта смогли найти потенциальное лекарство от рака печени. Ранее на это уходили десятки лет кропотливых исследований.

«В сфере здравоохранения алгоритмы искусственного интеллекта помогут в ранней диагностике заболеваний, планировании лечения и создании лекарств. Приведу другой пример. ChatGPT, который успешно сдает экзамены в бизнес-школах, проходит онлайн-собеседования и трудоустраивается. То, что было фантастикой 10 лет тому назад, сегодня стало реальностью. Да что там говорить, мое сегодняшнее выступление было частично сгенерировано с помощью этого искусственного интеллекта», - отметил Жапаров.

Помимо этого, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики обеспокоился отсутствием казахского и кыргызского языков в сервисах искусственного интеллекта, как «Алиса», или Siri.

«Мне не дает покоя, что «Алиса» или Siri не разговаривают на кыргызском или казахском языках. Все мы понимаем, что языки, которые не попадут в цифровой мир, ждет участь тех языков, которые не попали в письменность», - добавил спикер.

Акылбек Жапаров заметил, что искусственный интеллект и криптовалюта – это важные инновационные направления, которые радикально повлияют на развитие мира, эффект от которого сопоставим с влиянием Интернета на нашу жизнь.